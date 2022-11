भारत-ऑस्ट्रेलिया की सेना संयुक्त अभ्यास में दिखाएंगी रण कौशल, देखें VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच द्विपक्षीय युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास- ‘ऑस्ट्रेलिया हिंद 22’ – सोमवार से राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा. यह अभ्यास 11 दिसंबर तक चलेगा. एक सरकारी बयान में कहा गया है कि आस्ट्रेलियाई दल, जिसमें द्वितीय श्रेणी की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक शामिल हैं, अभ्यास स्थल पर पहुंच गया है.

सरकार ने कहा है कि ‘ऑस्ट्रा हिंद’ भारत और ऑस्ट्रेलिया में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला वार्षिक कार्यक्रम होगा. अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत अर्ध-रेगिस्तानी इलाके में बहु-डोमेन संचालन करते हुए सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है.

#AustraHind

The inaugural Edition of Joint Military Exercise between #IndianArmy & #AustralianArmy ‘AUSTRAHIND-2022’ will be conducted at #Rajasthan from 27 Nov-11 Dec 2022 with focus on #PeaceKeeping Operations under the UN mandate.#IndiaAustraliaFriendship pic.twitter.com/ZfTNRvXTGG

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) November 27, 2022