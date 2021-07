छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शहीद हुआ करौली का जवान, क्षेत्र में शोक की लहर

वीर का नमन... #भावभीनी_श्रद्धांजलि

DG ITBP & all ranks pay tribute to Constable/GD Shiv Narayan Meena of 45th Battalion ITBP who attained Veergati while fighting bravely in a naxal attack in Amghati, Narayanpur, Chhattisgarh today. #भारत_के_वीर #Bharat_Ke_Veer pic.twitter.com/TMKVskdmDt