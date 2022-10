राजस्थान: आसमानी बिजली 1 परिवार पर कहर बनकर गिरी, मां-बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर

हाइलाइट्स कोटा के सांगाेद इलाके में हुआ हादसा बारिश से बचने के लिए परिवार पेड़ के नीचे शरण लिए हुए था आकाशीय बिजली गिरने से मां-बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई

कोटा. राजस्थान के कोटा जिले में आसमानी बिजली ने कहर (Havoc of Sky lightning) बरपा दिया. यहां के सांगोद इलाके के किशनपुरा गांव में खेत में काम करते समय आसमानी बिजली गिरने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत (Painful death of mother and son) हो गई. जबकि परिवार का मुखिया गंभीर रूप से झुलस गया. उसे इलाज के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.

जानकारी के अनुसार हादसा सांगोद इलाके के किशनपुरा गांव में सोमवार को हुआ. वहां खेत पर ज्वार की फसल की रखवाली कर रहे मोग्या समाज के एक ही परिवार के तीन लोगों पर बिजली गिर गई. बिजली गिरने से पार्वती (35) और उसके बेटे शैलेश (10) मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पार्वती का पति धीरप मोग्या (40) गंभीर रूप से घायल हो गया. ये तीनों तेज बारिश से बचने के लिए खेत के पास इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे. इसी दौरान आसमानी आफत ने इनको अपनी चपेट में ले लिया.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

सांगोद थानाधिकारी राजेश सोनी ने बताया कि तेज गर्जना के साथ बिजली कड़की तो ये लोग पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए थे. उसी दौरान उन पर बिजली कहर बनकर गिरी. बिजली गिरने की सूचना के बाद काफी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और वाहनों से तीनों को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन तब तक मां-बेटे की मौत हो चुकी थी. गंभीर घायल धीरप को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहां बर्न वार्ड में उसका उपचार जारी है. पुलिस ने मां बेटे के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

घटना ने ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया

हादसे का शिकार हुआ मोग्या जाति का ये परिवार बस्ती से थोड़ी दूर रहता है. यह परिवार गरीब होने कारण मेहनत मजदूरी के अलावा थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका चलाता था. सोमवार का दिन इस परिवार के लिए काल बनकर आया. घटना के बाद से ही गांव में मातम पसरा हुआ है. मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हो गया है. ग्रामीण पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने में जुटे हुए हैं.

Tags: Big accident, Kota news, Rajasthan news