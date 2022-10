रेलवे: अहमदाबाद-अमृतसर के बीच चलेगी दिवाली स्पेशल ट्रेन, शेड्यूल हुआ जारी, पढ़ें अपडेट

हाइलाइट्स अहमदाबाद से प्रत्येक सोमवार को और अमृतसर से प्रत्येक बुधवार को चलेगी स्पेशल ट्रेन गाड़ी कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी एवं भरतपुर स्टेशनों से होकर गन्तव्य तक जाएगी

कोटा. रेल प्रशासन ने दीपावली (Diwali) के अवसर पर यात्रियों (Train passengers) की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त यातायात क्लीयर करने के उद्देश्य से अहमदाबाद-अमृतसर के मध्य (Between Ahmedabad and Amritsar) तीन-तीन ट्रिप स्पेशल ट्रेन (Special Train) चलने का निर्णय लिया है. इससे दिवाली पर अधिकतर ट्रेनों के चल रही नो-रूम की स्थिति से इस समय यात्रा करने वाले लोगों को कुछ राहत (convenience of passengers) जरूर मिलेगी. यह गाड़ी कोटा मंडल के कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी एवं भरतपुर स्टेशनों से होकर गन्तव्य को जाएगी. इस गाड़ी में विभिन्न श्रेणी के कुल 24 कोच होंगे.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी संख्या 09425 अहमदाबाद से अमृतसर स्पेशल ट्रेन तीन ट्रिप के लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एवं 07 नवम्बर को प्रारम्भिक स्टेशन से 21:05 बजे प्रस्थान कर कोटा अगले दिन 06:20 बजे, सवाईमाधोपुर 07:38 बजे, गंगापुर सिटी 08:28 बजे, भरतपुर 10:08 बजे आगमन होकर बुधवार 00:20 बजे अमृतसर स्टेशन पहुंचेगी.

अमृतसर से अहमदाबाद के बीच स्पेशल ट्रेन

इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 09426 अमृतसर से अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन तीन ट्रिप के लिए प्रत्येक बुधवार को 26 अक्टूबर, 02 नवम्बर एवं 09 नवम्बर को प्रारम्भिक स्टेशन से 02:45 बजे प्रस्थान कर भरतपुर 17:52 बजे, गंगापुर सिटी 19:18 बजे, सवाईमाधोपुर 20:25 बजे और कोटा 22:30 बजे आगमन होकर गुरुवार 08:45 बजे अहमदाबाद स्टेशन पहुंचेगी. रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में छायापुरी, गोधरा, रतलाम, नागदा (एक दिशा में), कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, भरतपुर, मथुरा जंक्शन, पलवल, दिल्ली सफदरजंग, अम्बाला कैंट और चंडीगढ़ स्टेशनों पर रुकेगी.

पूरी जानकारी लेकर ही यात्रा करें यात्री

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/जनसम्पर्क अधिकारी-कोटा रोहित मालवीय के मुताबिक यात्रियों की सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए त्योहार में स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है. इस संबंध में सर्व संबधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है. यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन, एनटीईएस, रेल मदद नं 139 एवं ऑनलाइन प्राप्त कर यात्रा करें.

