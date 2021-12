पत्नी ने कर ली दूसरी शादी, नाराज पति ने किया किडनैप, पुलिस ने पीछाकर पकड़ा

पाली. राजस्थान (Rajasthan) के पाली (Pali) ने एक महिला ने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली. इस बात से नाराज महिला के पहले पति ने उसका अपहरण कर लिया. हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर महिला को छुड़ा लिया. महिला जब पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से शादी (Marriage with other man) कर ली तो पहला पति आग-बबूला हो गया. आरोपी पति ने अपने दोस्तों की मदद से पत्नी का उसके घर से अपहरण (Kidnap of wife) कर लिया. महिला के शोर मचाने पर लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी.

दिन-दहाड़े हुई इस वारदात की सूचना पुलिस को मिली तो वह तत्काल एक्शन में आई और अपहर्ताओं का पीछा किया. पुलिस ने किडनैपरों से महिला को तो छुड़ा लिया, लेकिन मुख्य आरोपी के दोस्त भागने में सफल हो गए.

पत्नी की दूसरी शादी के खफा था पति मनोज

तखतगढ़ थानाप्रभारी राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि बरलूट के मणाधर निवासी मनोज कुमार प्रजापत की आहोर (जालोर) के ऊकरड़ा निवासी एक महिला से शादी हुई थी. किसी वजह से पत्नी ने उसे छोड़ दिया.महिला ने तखतगढ़ निवासी एक अन्य युवक से दूसरी शादी कर ली. इससे मनोज खफा हो गया. शनिवार को वह छैलाराम समेत तीन लोगों के साथ तखतगढ़ में पूर्व पत्नी के घर पहुंचा. उस समय महिला अकेली थी, जिसे डरा धमका कर आरोपी कार में अपने साथ बैठाकर ले गए.

नाकेबंदी कर महिला को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया

दिन-दहाड़े महिला के अपहरण की सूचना पाकर तखतगढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र चौधरी की टीम ने पीछा करते हुए जालोर में नाकाबंदी कराई. सूचना पाकर एसएचओ लालाराम की टीम ने मुलेवा गांव के पास गाड़ी को रूकवा कर महिला को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया.पुलिस ने मुख्य आरोपी सिरोही के बरलूट थाना क्षेत्र के मणाधर निवासी मनोज कुमार प्रजापत व तखतगढ़ के दौलपुरा निवासी छैलाराम प्रजापत को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया. पुलिस की नाकाबंदी देख कार से उतर कर आरोपी पहाड़ी इलाके में भाग गए. पुलिस ने पीछाकर मुख्य आरोपी सहित दो आरोपियों को पकड़कर तखतगढ़ पुलिस के हवाले किया. बाकि आरोपियों की तलाश जारी हैं.

