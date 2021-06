Pali News: कुंए में गिरे श्रमिक को अब सेना निकालेगी, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मांगी मदद

पाली में रेस्क्यू आपरेशन के लिए मौके का निरीक्षण करनी सेना की टीम

पाली. जिले (Pali district) के बोरनाड़ी गांव के पास सम्मदड़ा बेरे पर कुंए की मरम्मत (maintenance of well) करते समय मलबे में दबे 17 वर्षीय नरेंद्र नायक को तीसरे दिन भी कुंए से बाहर नहीं निकाला जा सका. गुरुवार को प्रशासन ने सेना की टीम (Team of Army) को मदद के लिए मौके पर बुलाया. सेना के जवानों ने कुंए का पूरा निरीक्षण कर अब तक किए गए प्रयासोंं के बारे में जानकारी लेने साथ ही रेस्क्यू अभियान (rescue operation) शुरू कर दिया है.



गत दिवस नए सिरे से शुरू किए रेस्क्यू में मलबा लगातार कुएं में गिर रहा था. आसपास जलस्रोत होने से पानी का लेवल भी बढ़ रहा था. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों और एसडीआरएफ के जवान तथा एक्सपर्ट का मानना है कि 185 फ़ीट की गहराई में 8 फीट से अधिक मलबा है. संभवत उसी के नीचे नरेंद्र दबा है. मलबा पानी निकालने के बाद ही उसे निकालने का प्रोसेस शुरू होगा



बारिश के बावजूद रेस्क्यू अभियान जारी

प्रशासन की टीम ने बुधवार रात तेज बारिश के बावजूद रेस्क्यू अभियान को जारी रखा. कुएं में गिरे नाबालिग की खोज के लिए तीन जेसीबी एक हाइड्रो, एक पोकलेन मशीन लगाकर कुंए के चारों और खुदाई शुरू की गई है. खुदाई के दौरान निकल रही मिट्टी व मलबे को हटाने के लिए 10 ट्रैक्टर भी लगाए गए. कुंए के अंदर गुफानुमा होने से दीवार कमजोर हो चुकी है. मिट्टी हटाने के दौरान एक तरफ से 15 फीट दीवार धड़ाम से कुएं में गिर गई. वहीं दूसरी ओर पानी निकालने के लिए लगाई गई मोटर को बाहर निकालते समय रस्सी टूट जाने से वह भी अंदर गिर गई.



रेस्क्यू अभियान को तेज करने के निर्देश



सेना के जवानोंं के साथ पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत मौके पर मौजूद हैं. जिला कलेक्टर अंशदीप, सांसद पीपी चौधरी भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देकर रेस्क्यू अभियान को और गति देने के निर्देश दिए. वहीं इधर तीसरे दिन भी नाबालिग बेटे का शव नहीं निकलने पर मृतक की मां का हाल रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है. मृतक के मामा ने कुंए के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला भी दर्ज करवाया है.