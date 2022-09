आत्महत्या के विरुद्ध जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने किया कार्यक्रम, सुझाया हर हाल में जीवन चुनने का रास्ता

रिपोर्ट: मुकुल परिहार

जोधपुर. किसी भी स्थिति में आत्महत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता. हताशा हो, निराशा हो, गुस्सा हो या दुख जैसा कोई भी भाव, हमारे पास किसी भी हाल में मौत चुनने का विकल्प नहीं होना चाहिए. हमें हर हाल में सिर्फ जीवन चुनना चाहिए. ये बातें जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में उभर कर आईं.

बता दें कि बढ़ते आत्महत्या के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग एक कार्यशाला का आयोजन किया था. इस आयोजन में जोधपुर एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. नरेश नेभनानी ने चिंता व्यक्त करते हुए वर्तमान आंकड़ों से रूबरू करवाया. उन्होंने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में आत्महत्याओं की मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. कोरोना काल के बाद से आत्महत्याओं की घटनाओं में और अधिक तेजी से वृद्धि हुई है. वर्तमान समय में आत्महत्याओं के मामलों में युवाओं की संख्या अधिक सामने आ रही है. यह चिंता का विषय है. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि देशभर में इंटरनेशनल सुसाइड प्रीवेंशन डे का आयोजन भी किया गया.

जोधपुर एम्स के मनोचिकित्सा विभाग ने आत्महत्याओं के लक्षण व साइंस के बारे में अवेयर करने के लिए ‘WAIT'(Watch Out Ask It Will pass Talk to Others) विषयक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में एम्स जोधपुर के मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ नरेश नेभनानी ने सुसाइड से संबंधित जानकारियां दीं. उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में विश्व में सुसाइड के मामलों में हो रही बढ़ोतरी चिंता की बात है. मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के साथ अन्य विभागों के विद्यार्थियों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया. सुसाइड से पूर्व के सिम्टम्स को जानने पर वक्तव्य देते हुए एम्स के साइकेट्रिक विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश नेभनानी ने विस्तार से जानकारी दी.

विश्व में प्रति 40 सेकंड एक व्यक्ति कर रहा आत्महत्या

कार्यक्रम संयोजक व सहायक आचार्य डॉ. हेमलता जोशी ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में इस आयोजन का अत्यधिक महत्व है. विश्व में प्रति 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है. हमारे विभाग ने यह महसूस किया कि वर्तमान परिस्थितियों में इस आयोजन का अत्यधिक महत्व है. जहां लेक्चर डेमोंसट्रेशन के साथ ही ‘ग्रीन रिबिन कम्पीटिशन’ से भी पॉजिटिव संदेश दिया गया. साथ ही ‘पेट ऑफ होम’ विषय पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया.

ओपन माइक कॉम्पिटिशन

इस एक दिवसीय कार्यक्रम में विशेषज्ञों के सामने खुले मंच पर विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने अपने मन की बात रखी, जहां विशेषज्ञों ने भी उनकी बात पर अध्ययन कर उत्तर दिया. कई विद्यार्थियों ने अपने तनाव और डिप्रेशन की समस्या को भी विशेषज्ञों के समक्ष साझा किया. विशेषज्ञों ने भी उन्हें तनावमुक्त रहने के टिप्स दिए.

तनावमुक्त रहने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श

तनावमुक्त रहने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में व्यास विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष व देश के ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण बुनकर भी उपस्थित रहे. लोगों में भी उनको सुनने को लेकर काफी उत्सुकता थी. उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि देश में लगातार बढ़ रहे आत्महत्या के मामले चिंताजनक हैं. हर वर्ग को तनावमुक्त रहने के लिए मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेते रहना चाहिए.

