गहलोत से पंगा पड़ेगा महंगा? सचिन पायलट के अनशन पर सख्त कांग्रेस ने चेताया, कहा- माना जाएगा पार्टी विरोधी गतिविधि

नई दिल्ली. राजस्थान कांग्रेस में चल रही अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट (Ashok Gehlot Vs Sachin Pilot) की राजनीतिक जंग हर दिन नया रंग ले रही है. सचिन पायलट आज यानी 11 अप्रेल को अपनी ही सरकार यानी गहलोत सरकार के खिलाफ धरना देने पर अड़े हैं. वहीं खबर है कि राजस्थान कांग्रेस (Congress) भी उनके इस फैसले पर सख्त है. सचिन पायलट के प्रस्तावित धरने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने सोमवार को चेताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ ऐसे किसी भी विरोध-प्रदर्शन को पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा.

बता दें कि सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलते हुए रविवार को कहा था कि वह राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कथित तौर पर हुए ‘भ्रष्टाचार’ पर कार्रवाई की मांग को लेकर 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे. अब सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस के राजस्थान मामलों के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर रंधावा ने बयान जारी किया है.

Sachin Pilot’s fast is against party interests. I have been AICC incharge for the last 5 months but he never spoke with me regarding the issue. I appeal for calm dialogue as Sachin Pilot is an indisputable asset: Sukhjinder Singh Randhawa, AICC Incharge, Rajasthan pic.twitter.com/gFLycgF3Be

