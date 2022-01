अक्षय कुमार-ट्विंकल खन्ना ने टाइगर देखकर मनाई शादी की 21वीं सालगिरह, रणथम्भौर से हुये रवाना

सवाई माधोपुर. बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) रणथम्भौर में तीन दिन की छुट्टियां बिताकर आज वापस रवाना हो गये. अक्षय कुमार ने पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ रणथम्भौर टाइगर रिजर्व (Ranthambore Tiger Reserve) के जोन नंबर तीन में बाघिन रिद्धि (Tigress Riddhi) के दीदार किये. वहीं अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अपनी शादी की 21वीं सालगिरह (Wedding Anniversary) को भी राजस्थान में सेलिब्रेट किया. उसके बाद अक्षय कुमार आज सपरिवार यहां से रवाना हो गये. अक्षय कुमार यहां गत रविवार को आये थे. अक्षय कुमार ने अपने रणथम्भौर विजिट के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में शेयर किये हैं. वे इस विजिट से काफी खुश दिखायी दिये.

अक्षय कुमार रविवार को रणथम्भौर आने के बाद आसपास के इलाके में घूमे. इस दौरान उन्होंने एक खेत में बंधी गायों को बेटी नितारा के हाथ से रोटी खिलाई. अक्षय कुमार ने इसका वीडियो भी बनवाया और बाद में उसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर भी किया था. इसके साथ ही अक्षय ने लिखा था कि ‘मिट्टी की खुशबू, गाय को चारा देना और पेड़ों की ठंडी हवाएं एक अलग ही खुशी है अपने बच्चे को ये सब महसूस करवाने में. अब बस कल उसे जंगल में टाइगर भी दिख जाए तो सोने पर सुहागा’.

सोने पे सुहागा माँगा था, ये तो उस से भी बढ़ कर हो गया. Absolutely fascinated to see this majestic beauty today. Mission Ranthambore accomplished. Copy that ! pic.twitter.com/f7uXdEeVJm

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 17, 2022