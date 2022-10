VIDEO: महिला बैंक मैनेजर ने दिखाई गजब की बहादुरी, चाकू लिए लुटेरे से अकेले ही भिड़ी

श्रीगंगानगर. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में बीते शनिवार देर शाम चाकू की नोंक पर लूट के इरादे से आए बदमाश दाखिल हो गए. हालांकि बैंक में काम कर रहे स्टाफ ने अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए ना केवल लूट को असफल किया बल्कि आरोपित को पकड़ भी लिया. पकड़े गए आरोपित की पहचान 29 वर्षीय लवीश उर्फ टिशू के रूप में हुई है. टिशू श्रीगंगानगर की दावड़ा कॉलोनी का रहने वाला है. टिशू अरोड़ा शनिवार देर शाम नकाब पहनकर बैंक लूट के इरादे से बैंक में घुसा था और उसने बैंक कर्मियों को बंधक बनाने का प्रयास किया.

इसी दौरान जब टिशू बैंक कर्मियों के मोबाइल छीन रहा था उसी दौरान बैंक की शाखा प्रबंधक पूनम गुप्ता ने ड्रायर से कैंची निकालकर बदमाश से जा भिड़ी और उसके बाद अन्य बैंक कर्मियों ने भी हौंसला दिखाते हुए, कुछ ही सेकेंड के भीतर बदमाश को धर दबोचा. बैंक में लूट की नाकाम कोशिश करने के CCTV फुटेज सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि बदमाश अपने साथ एक बैग और बड़ा चाकू लेकर आया था. साथ ही उसने अपने चेहरे को कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ था.

Brave rmgbank staff foiled loot in Sri Ganganagar

Rmgbank is my bank I retired 2018 pic.twitter.com/V2v0HtnLjK

— RadheyShyam #BharatJodoYatra (@rsdaroga) October 15, 2022