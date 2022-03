कोटा में धारा 144 पर भड़के The Kashmir Files के डायरेक्टर, CM गहलोत को टैग कर कही ये बात

कोटा. राजस्थान (Rajasthan) के कोटा (Kota) जिले में आज यानी मंगलवार से धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है. सोमवार को जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में कहा गया कि आने वाले त्योहारों और सिनेमाघरों में चल रही फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को देखते हुए धारा 144 लागू करना आवश्यक हो गया है. अब इसको लेकर ट्विटर पर विवाद छिड़ गया है. ‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने भी राजस्थान सरकार के इस कदम पर तीखे सवाल उठाए हैं.

Dear @ianuragthakur ji, if the film on #RightToJustice is sabotaged by state in a democracy, what should we think of justice?

Dear @ashokgehlot51 ji, only strength of terrorists is that they create fear and we get afraid.

Dear #TheKashmirFiles viewers, it’s your time for justice. https://t.co/y58nq90VLC

