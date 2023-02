अभिनेत्री सारा अली उदयपुर में मना रहीं मां अमृता सिंह का जन्मदिन, कार्तिक आर्यन भी लेकसिटी में

रिपोर्ट : निशा राठौड़

उदयपुर. झीलों के शहर में अभिनेत्री सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह का जन्मदिन मनाने उदयपुर पहुंची हैं. ध्यान रहे अमृता सिंह खुद ही अस्सी के दशक की पॉपुलर अभिनेत्री रही हैं. सारा ने मां अमृता के साथ बैठे हुए लेक पैलेस का फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आज अमृता सिंह का जन्मदिन है. सारा ने अपनी मां को जन्मदिन की बधाई देते हुए कैप्शन लिखा है कि ”Happiest Birthday to My whole world….”.

अभिनेत्री सारा अली खान 2 दिनों से उदयपुर में हैं. उन्होंने मेवाड़ के आराध्य महादेव मंदिर एकलिंग नाथ में भी दर्शन किए. वहीं दूसरे दिन वह अपनी मां अमृता का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इससे पहले उन्होंने राजस्थान जायको से सजी थाली भी पोस्ट की थी. सारा की बीते एक साल में यह तीसरी यात्रा है.

कार्तिक आर्यन भी उदयपुर में

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन भी उदयपुर में देखे जा रहे हैं. उन्होंने बुधवार को उदयपुर की फ्लाइट पकड़ने में देरी होने से अपनी टीम के साथ दौड़ते हुए नजर आए थे. वे बुधवार शाम उदयपुर पहुंच गए थे. कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उदयपुर की कई स्टोरीज भी शेयर कर रखी हैं. हालांकि उनकी यात्रा के मकसद का पता नहीं चल पाया है. उन्होंने गुरुवार सुबह ताज लेक पैलेस की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है. इसके बाद अपनी टीम के साथ पिछोला में बोटिंग करते दिखाई दिए. कार्तिक इन दिनों अपनी फ़िल्म “शहज़ादा” के प्रोमोशन में व्यस्त हैं. यह फ़िल्म 17 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है.

