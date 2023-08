13 साल के रेसर श्रेयस हरीश ने दुनिया को कहा अलविदा, चेन्नई में रेसिंग एक्सीडेंट में मौत

नई दिल्ली. बेंगलुरु के 13 वर्षीय होनहार राइडर कोपाराम श्रेयस हरीश की शनिवार, 5 अगस्त को मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में एमआरएफ एमएमएससी एफएमएससीआई इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के तीसरे दौर में दुर्घटना के बाद लगी चोटों के कारण मौत हो गई. यह घटना रुक्की रेस की शुरुआत के तुरंत बाद हुई, जिसके लिए उन्होंने पोल पोजीशन के लिए क्वॉलिफाई किया था. टर्न वन से बाहर निकलते समय श्रेयस एक दुर्घटना के बाद गिर गए और उनके सिर पर गंभीर चोट आई थीं.

रेस को तुरंत रोक दिया गया और ट्रैक पर तैनात ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस में श्रेयस हरीश को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. उनके पिता, कोप्पाराम हरीश उनके साथ थे. 59 वर्षीय के.ई. कुमार के बाद इस साल मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में यह दूसरी मौत है. कुमार की जनवरी में एक सैलून कार रेसिंग दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी.

26 जुलाई, 2010 को जन्में बेंगलुरु के केन्सरी स्कूल के छात्र श्रेयस हरीश ने इस सीजन में पेट्रोनास टीवीएस वन-मेक चैंपियनशिप की रुक्की कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कई दौड़ जीती थीं, जिसमें लगातार चार दौड़ शामिल थीं.

एमएमएससी के अध्यक्ष अजीत थॉमस ने कहा, ”इतने युवा और प्रतिभाशाली राइडर को खोना दुखद है. अपनी विलक्षण रेसिंग प्रतिभा से तहलका मचाने वाले श्रेयस को घटना के तुरंत बाद मौके पर ही चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और अस्पताल ले जाया गया. इन परिस्थितियों में हमने इस सप्ताह के अंत के कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया है. एमएमएससी की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं.”

Shreyas Hareesh, the FIM MiniGP World Series India champion, has died following a crash at the Madras circuit. He was only 13 years old. Deepest condolences to his family and friends 😞 pic.twitter.com/UFDS84nCfT

— Simon Patterson (@denkmit) August 5, 2023