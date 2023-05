पहलवानों के खिलाफ कार्रवाई का VIDEO देख परेशान हैं अभिनव बिंद्रा, बोले- रात नींद नहीं आई, डरा हुआ था

नई दिल्ली. भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने जंतर-मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि भयावह छवियां देखकर उनकी नींद उड़ गई थी और वह डर गए थे. विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट सहित ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती बस में डाला, जब रविवार को पहलवानों और उनके सामर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर महिला ‘महापंचायत’ के लिए नए संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की.

आंदोलनकारी पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिन पर उन्होंने एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. उन्होंने संसद की नई इमारत के समीप उस दिन महिला महापंचायत का आह्वान किया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन करना था. अभिवन बिंद्रा ने ट्वीट किया, ”साथी भारतीय पहलवानों के विरोध की भयावह तस्वीरें देखकर कल रात नींद नहीं आई, डरा हुआ था.”

पुलिस हिरासत से रिहा हुए पहलवान… बृजभूषण की गिरफ्तारी कर रहे मांग, अब अगला कदम क्या होगा?

भारत के सबसे सफल फुटबॉलर सुनील छेत्री और पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी पहलवानों के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना की. बीजिंग ओलंपिक 2008 में एयर राइफल के गोल्ड मेडल विजेता बिंद्रा ने कहा, ”समय आ गया है कि हम सभी खेल संगठनों में स्वतंत्र सुरक्षा उपायों को लागू करें. हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो इससे बेहद संवेदनशीलता और सम्मान के साथ निपटा जाए.”

Last night was sleepless, haunted by the horrifying images of my fellow Indian wrestlers protesting. It’s high time we establish independent safeguarding measures across sporting organizations. We must ensure that if such situations arise, they are dealt with utmost sensitivity… — Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) May 29, 2023

नीरज चोपड़ा ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है. इससे निपटने का एक बेहतर तरीका होना चाहिए.’

यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है | There has to be a better way to deal with this. https://t.co/M2gzso4qjX — Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) May 28, 2023

भारत के फुटबॉल कप्तान छेत्री ने कहा, ”हमारे पहलवानों को बिना सोचे-समझे घसीटे जाने की नौबत क्यों आई? किसी के साथ यह कोई बर्ताव करने का तरीका नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरी स्थिति का आकलन किया जाएगा.”

Why does it have to come down to our wrestlers being dragged around without any consideration? This isn’t the way to treat anyone.

I really hope this whole situation is assessed the way it should be. — Sunil Chhetri (@chetrisunil11) May 28, 2023

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा कि इस मुद्दे का तत्काल समाधान निकाला जाना चाहिए. पठान ने ट्वीट किया, ”मैं अपने खिलाड़ियों के वीडियो देखकर बहुत दुखी हूं. कृपया इसका जल्द से जल्द हल निकालें.”

I’m so sad to see the visuals of our Athletes…. Please solve this ASAP 🙏 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 28, 2023

बता दें कि रविवार, 28 मई को पहलवानों ने बैरिकेड को तोड़कर जंतर-मंतर से नए संसद भवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया जिसके बाद उनके और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की हुई. इसके बाद पहलवानों को हिरासत में लिया गया और दिल्ली में अलग-अलग पुलिस थानों में ले जाया गया. विनेश ने हिरासत में लिए जाने के प्रयास के दौरान कड़ा प्रतिरोध किया और संगीता उनसे लिपट कर सड़क पर लेट गई. पहलवानों को सात घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन इससे अन्य खेलों के कई खिलाड़ी नाराज हैं.

Tags: Abhinav bindra, Bajrang punia, Brij Bhushan Sharan Singh, Indian Wrestler, Neeraj Chopra, Sakshi Malik, Sunil chhetri, Vinesh phogat