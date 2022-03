All England Championship: लक्ष्य सेन फाइनल में हारे, नंबर-1 विक्टर एक्सेलसेन दूसरी बार बने चैंपियन

बर्मिंघम. लक्ष्य सेन (Lakshya Sen) ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया. हालांकि वे फाइनल मुकाबला नहीं जीत सके. फाइनल में उन्हें नंबर-1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने सीधे गेम में हराया. एक्सेलसेन ने मुकाबला 21-10, 21-15 से जीता. 20 साल के भारतीय शटलर लक्ष्य ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया. सेमीफाइनल में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन मलेशिया के ली जि जिया को हराकर सबको चकित कर दिया था. एक्सेलसेन ने दूसरी बार टूर्नामेंट का खिताब जीता है. इससे पहले उन्हाेंने 2020 में भी बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताब पर कब्जा किया था. लक्ष्य और एक्सेलसेन के बीच यह ओवरऑल छठी भिड़ंत थी. लक्ष्य सिर्फ एक मुकाबला जीत सके हैं. 5 में उन्हें हार मिली है.

नंबर-1 विक्टर एक्सेलसेन ने फाइनल में शानदार शुरुआत की. पहले गेम में वे एक समय में 5-0 से आगे थे. इसके बाद हालांकि लक्ष्य सेन कुछ अंक बनाने में सफल रहे और स्कोर 9-2 से एक्सेलसेन के पक्ष में था. इसके बाद स्कोर 11-2, 14-6, 19-7, 20-10 और 21-10 से विक्टर के पक्ष में रहा. उन्होंने पहला गेम सिर्फ 22 मिनट में जीत लिया. दूसरे गेम में भी विक्टर एक्सेलसेन ने अच्छी शुरुआत की और 2-0 की बढ़त बना ली. इसके बाद लक्ष्य ने कुछ संघर्ष दिखाया और स्कोर को 4-4 से बराबर कर दिया.

There was stopping him today 💪 🇩🇰

Viktor Axelsen at his imperious best, as he wins the YONEX All England Men’s Singles with a 21-10 21-15 victory over Lakshya Sen!#YAE22 pic.twitter.com/ZPPv5qZ1Qv

— 🏆 Yonex All England Badminton Championships 🏆 (@YonexAllEngland) March 20, 2022