नई दिल्‍ली. सदी के महानायक के नाम से पहचाने जाने वाले अमिताभ बच्‍चन (Amitabh Bachchan) क्रिकेट के खेल के दीवाने हैं यह तो हर कोई जानता है. क्‍या बिग बी को फुटबॉल के खेल में भी दिलचस्‍पी है? इस बात की जानकारी गुरुवार केा फैन्‍स को मिली. साउदी अरब की राजधानी रियाद में अमिताभ बच्‍चन ने फुटबॉल स्‍टार क्रिस्टियानों रोनाल्‍डो (Cristiano Ronaldo) और लियोनल मैस्‍सी (Lionel Messi ) से मुलाकात की.

ब्राजील के रोनाल्डो और पेरिस सेंट जर्मेन (PNG) के लियोनल मेसी आमने-सामने थे. मौका था फ्रांस के क्लब पीएसजी सऊदी अरब के दो क्लब अल-नस्र और अल हिलाल को मिलाकर बनी टीम के बीच फुटबॉल मैच का. इस दौरान अमितभ बच्‍चन भी में इवेंट में नजर आए. उन्‍हें इस मुकाबले को देखते के लिए सउदी अरब की तरफ से चीफ गेस्‍ट के तौर पर बुलाया गया था.

बिग-बी ने ब्राजील के नेमार जूनियर और फ्रांस के युवा फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappé ) से भी हाथ मिलाया. इसके बाद वो लियोनल मेसी से मिले. इस वक्‍त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अमिताभ बच्‍चन ने हाथ मिलाने के बाद कुछ सेकेंड तक मेसी से बात भी की.

