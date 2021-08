VIDEO: नीरज ने जीता गोल्ड, हरियाणा के गृह मंत्री ने भांगड़ा कर मनाया जश्न

नई दिल्ली. जापान में खेले जा रहे ओलंपिक गेम्स में शनिवार को भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra wins Gold) ने जेवलिन थ्रो (Javelin throw final) में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. यह भारतीय ओलंपिक इतिहास में 100 वर्षों में ट्रैक ऐंड फील्ड से पहला मेडल है. नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर देखी जा रही है. लोग सोशल मीडिया पर नीरज और उनके परिवार को बधाई दे रहे हैं.

नीरज के स्वर्ण जीतने की खुशी की खबर आते ही हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज खुशी से नाचने लगे. न्यूज एजेंसी ANI ने अनिल विज और उनके साथियों का खुशी में नाचते हुए वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि अनिल विज जोर-जोर से नीरज-नीरज चिल्ला रहे हैं और भांगड़ा करने में मशगूल हैं. बता दें कि नीरज चोपड़ा मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं. देखें VIDEO…

#WATCH | Haryana Home Minister Anil Vij breaks into dance as javelin thrower Neeraj Chopra, a native of Panipat, wins the first #Gold medal for India at #Tokyo2020 pic.twitter.com/bW2v0B9Gbj

