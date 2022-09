VIDEO: पीवी सिंधु से उनके घर पर मिले अनुपम खेर, चैंपियन की ट्रॉफियां देख हैरत में पड़े अभिनेता

नई दिल्ली. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर हाल ही में बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिंधु से मुलाकात की और उनके द्वारा जीती गई ट्रॉफियां देखीं. दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु के घर में बड़ी संख्या में ट्रॉफियां देखकर अनुपम खेर हैरान रह गए.

अभिनेता अनुपम खेर ने इस मुलाकात का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है. जिसमें वह कहते हुए दिख रहे हैं कि अरे आपके घर में तो ट्रॉफियों की वजह से जगह ही नहीं बची है. पूरे घर में ट्रॉफियां और कप रखे हैं. इस पर सिंधु जोर से हंसती हैं. फिर अनुपम कहते हैं, ”अच्छा बताइए आपकी जीती हुई पहली ट्रॉफी कौन सी है..”

AMAZING: I had the privilege of visiting CHAMP @Pvsindhu1’s home.She very humbly gave me a tour of her achievements, awards and trophies! Right from the age of 8!😳ये है हमारे भारत की बेटी।ये है हमारे देश की शान।ये है हमारी प्रेरणात्मक HERO! जय हो! जय हिंद! 👏🌈🇮🇳🇮🇳 #YouthIcon pic.twitter.com/gk1ooybScE

— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 29, 2022