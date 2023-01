नई दिल्‍ली. भारतीय पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में एक नया मोड़ आ गया है. इस पूरे प्रकरण पर अब खेल मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) सोमवार को मीडिया के समक्ष पेश हुए और उन्‍होंने सभी रेसलर की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक कमेटी का गठन करने का ऐलान किया. भारतीय मुक्‍केबाज मेरी कॉम (Mary Kom) इस कमेटी की कार्यप्रणाली की देखरेख करेंगी. इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही पूरे प्रकरण पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Oversight Committee has been formed today. Mary Kom will head the Oversight Committee. For the coming month, the committee will investigate the allegations put up by the wrestlers: Union Sports Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/C2KkkrXXI2

— ANI (@ANI) January 23, 2023