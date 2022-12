नई दिल्‍ली: फीफा वर्ल्‍ड कप फाइनल का मंच सज चुका है. एक तरफ अपना 5वां फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रहे लियोन मेसी की अर्जेंटीना है. तो उनके सामने फ्रांस के कीलियान एम्बाप्प की टीम है. दोनों ही टीमें कागजों पर काफी मजबूत नजर आती है. ऐसे में फाइनल का खुमार फैन्‍स में भी सातवें आसमान पर है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्‍त्री भी फाइनल मुकाबले को लेकर काफी उत्‍साहित हैं. यही वजह है कि वो मैच देखने के लिए कतर पहुंच चुके हैं.

खिताबी मैच कतर के लुसैल शहर में खेला जाना है. रवि शास्‍त्री ने रविवार शाम खाली पड़े स्‍टेडियम से अपनी वीडियो शेयर की. उन्‍होंने सीधे तौर पर तो किसी टीम के समर्थन की बात नहीं कि लेकिन ईशारों-ईशारों में अर्जेंटीना का समर्थन करने की बात कही. उन्‍होंने वी‍डियो के साथ कैप्‍शन में लिखा, “लुसैल थोड़ी देर में भर जाएगा. मैसी के फैन थोड़ी देर में स्‍टेडियम में होंगे.”

वीडियो में शास्‍त्री ने कहा, “अपने जीवने के दौरान एक स्‍टेडियम से दूसरे स्‍टेडियम जाता रहा हूं. कभी मैच खेलने, कभी मैच की कवरेज के लिए तो कभी मैच देखने. बैकग्राउंड में दिख रहा लुसैल स्‍टेडियम थोड़ी देर में भरने वाला है. ये अभी खाली है. मैं यहां जल्‍दी आ गया हूं. मैं ऐसी जगह पर बैठा हूं जहां से पूरा मैच काफी अच्‍छे से दिखेगा. यहां बीच से ही मैच का आरंभ होगा.”

Lusail will erupt in an hour. A Messi wave coming into the stadium #WorldCup #ArgentinaVsFrance #Messi pic.twitter.com/EJhC6AVIpp

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) December 18, 2022