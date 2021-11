ATP Finals 2021: नोवाक जोकोविच ने रूबलेव को हराकर एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह

तुरिन. दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने एटीपी फाइनल्स (ATP Finals-2021) टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने बुधवार को आंद्रे रूबलेव (Andrey Rublev) को सीधे सेटों में मात दी. दुनिया के शीर्ष आठ खिलाड़ियों की मौजूदगी वाले इस सीजन के आखिरी टूर्नामेंट में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड 6 खिताब की बराबरी करने के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच ने रूबलेव को 6-3, 6-2 से हराया.

जोकोविच ने इस मुकाबले को 1 घंटे और 7 मिनट में जीता. एक बार फिर शानदार सर्विस की. रूबलेव हालांकि पहले ही गेम में उनकी सर्विस तोड़ने में सफल रहे. जोकोविच ने दोनों सेटों में दो-दो बार विरोधी खिलाड़ी की सर्विस तोड़ी और 12वां ऐस जड़कर मैच अपने नाम किया. ग्रीन ग्रुप में जोकोविच ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं. उन्होंने पहले मैच में कैस्पर रूड को हराया था.

