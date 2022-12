VIDEO: FIFA WC के बीच मैच में दर्शकों का हुड़दंग, गोलकीपर के मुंह पर मारी बाल्टी, रद्द करना पड़ा मुकाबला

नई दिल्ली. फुटबॉल मैच में दोनों टीमों के फैंस के बीच होने वाली टकराहट नई बात नहीं है. अक्सर टीम की जीत-हार पर फैंस आमने-सामने आ ही जाते हैं. लेकिन, इस गुस्से का शिकार अगर खिलाड़ी को बनना पड़े और मैच रद्द तक करना पड़े तो बर्दाश्त करने के लायक बात नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां एक मैच के दौरान दर्शक मैदान में ही घुस आए और एक टीम के गोलकीपर पर हमला कर दिया. घूंसे बरसाए और जब इससे मन नहीं भरा तो मुंह पर बाल्टी फेंककर मार दी. इस वजह से गोलकीपर लहूलुहान हो गया. किसी तरह सुरक्षाकर्मी गोलकीपर को बचाकर मैदान से बाहर ले जा पाए. कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के बीच हुई इस घटना ने सबको झकझोर दिया. खिलाड़ी तो खिलाड़ी, फुटबॉल फैंस भी इससे नाराज हैं.

ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट ए लीग में शनिवार को मेलबर्न सिटी और मेलबर्न विक्ट्री के बीच मैच खेला जा रहा था. इस दौरान मेलबर्न सिटी के गोल के पीछे स्टैंड्स में बैठे विक्ट्री क्लब के फैंस ने मैदान में धुआं करने वाली फ्लेयर स्टिक फेंक दी. सिटी के गोलकीपर टॉम ग्लोवर ने इस स्टिक को स्टैंड्स में उस तरफ फेंक दिया, जहां से वो स्टिक मैदान पर फेंकी गई थी. वहां, बैठे ज्यादातर फैंस विक्ट्री क्लब के थे. सिटी के गोलकीपर ग्लोवर के ऐसा करने से दर्शक भड़क गए और बड़ी संख्या में दर्शक बैरिकेड तोड़कर और सुरक्षाकर्मियों को गिराते हुए मैदान के अंदर दाखिल हो गए और सीधे सिटी के गोलकीपर ग्लोवर पर हमला बोल दिया.

City goalkeeper Tom Glover is assaulted with a bin as fans invade the pitch. What happened to just walking out? #MelbDerby pic.twitter.com/zzckclmwRS

— Neil Sherwin (@neilsherwin) December 17, 2022