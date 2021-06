ऑस्ट्रेलियाई तैराक कायली ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एडिलेड. ऑस्ट्रेलिया की तैराक कायली मैकेओन (Kaylee McKeown) ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 19 साल की इस स्विमर ने टोक्यो ओलंपिक के तैराकी ट्रायल के दूसरे दिन 100 मीटर बैकस्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा. कायली ने रविवार रात साउथ ऑस्ट्रेलियन एक्वाटिक सेंटर में फाइनल में 57.45 सेकेंड का समय निकाला.



कायली मैकेओन से पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका की रेगन स्मिथ के नाम था जिन्होंने 2019 में 57.57 सेकेंड का समय लिया था. उन्होंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था, उन्होंने 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले में रजत पदक जीता था. उन्होंने दो साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में 200 मीटर बैकस्ट्रोक में भी रजत पदक नाम किया था.



🌏THAT IS A NEW WORLD RECORD FOR KAYLEE MCKEOWN 🌏Clocking in a 57.45 in the women's 100m backstroke the 19-year-old has marked her name in history.#2021AusTrials pic.twitter.com/H4OBQUtHK0