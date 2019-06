Shoaib Malik of the #pakistancricketteam at midnight, hours before the most crucial match of the #CricketWorldCup2019 In Curry Mile In a Shisha cafe. Add the burgers and deserts, no wonder they performed dismally at Old Trafford. They should be ashamed. Every single one of them. pic.twitter.com/Dr8gHWdF9M

😂That’s the video you shot without asking us,disrespecting our privacy even though we had a child with us?& got told off for doing so,& u came up with this crap?FYI ‘outing’ was dinner & yes ppl are allowed to eat if they lose a match!Bunch of fools!Try better content nxt time😂 https://t.co/51gnkMWUYu

ICC वर्ल्ड कप 2019 का सबसे बड़ा मुकाबला रविवार को मैनेचेस्टर में खेला गया. भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मैच पर दुनियाभर की निगाहें टिकी हुई थीं. मैनेचेस्टर में खेले गए इस मुकाबले में न केवल भारत ने जीत दर्ज की, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे विशाल स्कोर भी बना डाला. भारत से होने वाले मुकाबले से पहले पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे उनकी हार पहले से तय मानी जा सकती थी.भारत के खिलाफ खेले गए मैच से पहले वाली रात पाकिस्तान की पूरी टीम वहां के मशहूर शीशा कैफे में लेट नाइट पार्टी करती दिखाई दी. इस पार्टी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ उनकी पत्नि भी वहां मौजूद रहीं. सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही है, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ उनकी पत्नी व भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी अपने बच्चे के साथ दिखाई दे रही हैं. तस्वीरों में पाकिस्तानी खिलाड़ी हुक्का पीते साफ देखे जा सकते हैं.पाकिस्तान फैन्स मैच में हार का ठीकरा इन खिलाड़ियों के गैर पेशेवर रवैये की आलोचना कर रहे हैं.हालांकि इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सानिया मिर्जा ने आपत्ति दर्ज कराई है. सानिया ने ट्वीट करे हुए लिखा है, यह वीडियो हमसे बिना पूछे शूट किया गया है. यह हमारी प्राइवेसी का अनादर है. हमारे साथ हमारा बच्चा भी था.