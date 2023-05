Manipur Violence: 'मेरा मणिपुर जल रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मदद कीजिए', मैरी कॉम ने लगाई गुहार

नई दिल्ली. ओलंपिक मेडल विजेया बॉक्सर और राज्यसभा सांसद मैरी कॉम ने अपने गृह राज्य मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने के विरोध में व्यापक हिंसा के बीच मदद की गुहार लगाई है. मैरी कॉम ने लोगों से शांत रहने की अपील भी की है. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मणिपुर की स्थिति के बारे में अच्छा नहीं लग रही है. बीती रात से स्थिति बिगड़ी हुई है. मैं राज्य और केंद्र सरकार से स्थिति के लिए कदम उठाने और राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील करती हूं. मैरी कॉम ने रात में पीएम नरेंद्र मोदी से मदद के लिए एक ट्वीट भी किया था.

मैरी कॉम ने कहा, ”मणिपुर की स्थिति मुझे दुखी कर रही है. पहले मैं इतनी हिंसा की कल्पना भी नहीं कर सकती थी. कल रात से यह और भयावह हो गई है.” मैरी कॉम ने राज्य और केंद्र से साथ मिलकर काम करने की अपील करते हुए कहा, ”मैं राज्य और केंद्र सरकार से कदम उठाने, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कह रही हूं… यह मेरा अनुरोध है.”

‘मारना ही है तो ऐसे ही मार दो…क्या इसी दिन के लिए मेडल लाए थे’ क्यों आधी रात को रोईं विनेश फोगाट?

बॉक्सर ने सभी समुदायों से शांति से रहने का आग्रह भी किया और कहा, ”मैं सभी लोगों का सम्मान करती हूं. हम सब चैन से क्यों नहीं रह पाते… यह मेरा सवाल है. अगर हम शांति से रहेंगे तो यह हम सभी के लिए बेहतर होगा. यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस हिंसा में कुछ लोगों ने परिवार के सदस्यों को खोया है. जितनी जल्दी हो सके यह खत्म होना चाहिए… मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए.”

#WATCH | Delhi: I am not feeling good about the situation In Manipur. Since last night the situation has deteriorated. I appeal State & Central Government to take steps for the situation & maintain peace & security in the state. It is unfortunate that some people lost their… pic.twitter.com/y1ht24WiSc

— ANI (@ANI) May 4, 2023