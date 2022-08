CWG 2022: LIVE हॉकी मैच में दिखा कुश्ती का नजारा, दो खिलाड़ियों के बीच हुई जमकर हाथापाई; वीडियो

नई दिल्ली. हॉकी के खेल में कुश्ती, जी हां, पहली बार यह बात सुनकर किसी को भी अटपटा लगेगा. लेकिन, कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ ऐसा ही हुआ, जब कनाडा और इंग्लैंड की मेंस टीमें पूल-बी के एक मैच में आमने-सामने हुईं. लाइव मैच के दौरान इंग्लैंड और कनाडा के दो खिलाड़ी भिड़ गए. एक ने गला पकड़ा तो दूसरे ने उसकी कॉलर पकड़ ली. दोनों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई. साथी खिलाड़ियों और रैफरी के बीच-बचाव के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ.

जिन दो खिलाड़ियों के बीच हॉकी मैच में लड़ाई हुई, वो इंग्लैंड के क्रिस ग्रिफिथ और कनाडा के बलराज पानेसर थे. मैदान पर ऐसा बर्ताव दिखाने के कारण पानेसर को रैफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया तो वहीं ग्रिफिथ पर भी कार्रवाई हुई और उन्हें येलो कार्ड दिखाया गया. इस मैच में जीत इंग्लैंड की हुई. उसने कनाडा को 11-2 से हराया. हालांकि, इतने बड़े अंतर से भी जीत दर्ज करने के बावजूद मेजबान देश सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया. इंग्लैंड को अंतिम-4 में पहुंचने के लिए कनाडा के खिलाफ मुकाबले को 15 गोल के अंतर से जीतना था. अगर इंग्लैंड की हॉकी टीम ऐसा करने में सफल रहती तो भारत पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर खिसक जाता और तब सेमीफाइनल में उसकी टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होती.

😱

Wrong hockey sport Panesar!

Completely let down @FieldHockeyCan with that one. #cwg2022 | #Birmingham22 | #hockey pic.twitter.com/7OyYv6ZUDr

— Hockey World News (@hockeyWrldNws) August 4, 2022