ISL 2022: चेन्नइयिन एफसी ने नौवें सीजन के लिए किया टीम का ऐलान, अनिरुद्ध थापा कप्तान

चेन्नई. इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) टीम चेन्नइयिन एफसी ने आगामी सत्र लिए कप्तान अनिरुद्ध थापा की अगुवाई में 35 सदस्यीय टीम की शुक्रवार को घोषणा की, जिसमें नासिर अल खयाती टीम के सातवें विदेशी हैं. कोच थॉमस ब्रॉडरिक टीम के डूरंड कप अभियान से सीख लेकर सत्र में मजबूत वापसी करना चाहेंगे.

टीम में खयाती ने मिड फिल्डर राफेल क्रिवेलारो की जगह ली. खयाती नीदरलैंड की शीर्ष लीग में इस तरह की भूमिका निभा चुके है. वह टीम के उपकप्तान हैं . खयाती के अलावा टीम में सेनेगल के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी फालो डायग्ने, ईरान के डिफेंडर वफा हखमनेशी, जर्मनी के मिडफील्डर जूलियस डुकर और अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी क्वामे करिकरी (घाना) और पेटार स्लीस्कोविच (क्रोएशिया) विदेशी खिलाड़ी हैं.

दो बार की चैम्पियन चेन्नइयिन ने टीम में कई नए भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसमें अनुभव के साथ युवा खिलाड़ियों को शामिल को तरजीह दी गई है. चेन्नइयिन की टीम 10 अक्टूबर को एटीके मोहन बागान के खिलाफ अपने अभियान को शुरू करेगी.

