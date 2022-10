CNN-NEWS18 IOTY 2022: भारत को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी होंगे सम्मानित, नीरज चोपड़ा, निखत जरीन समेत 5 खिलाड़ी शामिल

नई दिल्ली. CNN-NEWS18, भारत का नंबर 1 इंग्लिश न्यूज चैनल की प्रमुख पहल CNN-NEWS18 इंडियन ऑफ द ईयर (IOTY) 2022 का आज आगाज होने जा रहा है. इस विशेष कार्यक्रम के तहत उन भारतीयों की उपलब्धियों का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने दुनिया में अपने धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प के जरिये भारत को गौरवान्वित किया है. इंडियन ऑफ द ईयर 2022 का ग्रैंड फिनाले कुछ देर में शुरू हो जाएगा. आप इसे CNN-News18 पर लाइव देख सकते हैं.

इस कार्यक्रम में बीते एक साल में खेल, मनोरंजन, राजनीति, स्टार्टअप, सोशल चेंज और जलवायु परिवर्तन जैसी श्रेणियों के माध्यम से दुनिया में चमकने वाले उत्कृष्ट भारतीयों के साथ उनकी प्रतिभा और उपलब्धियों का जश्न मनाया जाएगा. इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम और सम्मान समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे.

