CNN-News18 IOTY 2022: गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा सम्मानित, बोले- अगली बार 90 मीटर से ज्यादा फेकूंगा भाला

नई दिल्ली. सीएनन-न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2022 कार्यक्रम में स्पोर्ट्स कैटेगरी में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने हाथों से सम्मान दिया. खेल मंत्री ने पुरस्कार प्रदान करते हुए दुनिया के अलग-अलग खेल इवेंट में किए गए उनके बेहतरीन प्रदर्शन की प्रशंसा की है. बाद में नीरज चोपड़ा को आईकॉन ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. यह अवार्ड से कपिल देव और रणवीर सिंह ने उन्हें सम्मानित किया.

ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का अब एक ही लक्ष्य है 90 मीटर का मार्क अचीव करना. इस पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ”जब कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है तो नीरज चोपड़ा आज एक ऐसा नाम बन चुके हैं, जो उस टारगेट को भी पूरा कर ही लेंगे. लेकिन इसके लिए कोई प्रेसर नहीं बनाना चाहिए. जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपनी बेस्ट परफार्मेंस दो, रिजल्ट क्या होगा, उसकी चिंता मत करो.”

CNN-NEWS18 IOTY 2022: भारत को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी होंगे सम्मानित, नीरज चोपड़ा, निखत जरीन समेत 5 खिलाड़ी शामिल

नीरज ने कहा- बस कंसिस्टेंट बने रहना चाहता हूं

नीरज चोपड़ा ने कहा, ”हां, अगर हम एथलेटिक्स में दुनिया की सभी चैम्पियनशिप की बात करें तो आलमोस्ट सभी में गोल्ड है, वर्ल्ड एथलेटिक्स को छोड़कर में सिल्वर उसी में है बस. लेकिन ऐसा कोई प्रेसर नहीं है कि पहले सोचता था कि 90 मीटर मार्क को हासिल करना. दुनिया में बहुत से वर्ल्ड क्लास एथलीट होते हैं, जो मुझसे बेस्ट हैं तो जरूरी है कि उस सिचुएशन को कैसे उस प्रेसर को हैंडल करते हैं और कैसे परफार्म करेंगे, वेदर और हवा का बहुत फर्क पड़ता है हमारे गेम में. बस कंसिस्टेंट बने रहना चाहता हूं. 90 मीटर का मार्क भी हो जाएगा, बस आधा मीटर पीछे था, अगली बार उससे आगे फेंक दूंगा.”

नीरज चोपड़ा ने कहा, ”अच्छा लगता है कि आपकी सफलता से बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं और मुझे देखकर जैवलिन में आ रहे हैं. उन्हें जीतते हुए देखना स्पेशल फीलिंग है, वह कहते हैं कि आपको देखकर अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं.”

“Feels great to see youngsters take up athletics, it’s a special feeling”: India’s ‘Golden Boy’ @Neeraj_chopra1 on being the youth icon, how he handles stress in times of crisis, his favourite movie and more

Watch #IndianOfTheYear LIVE: https://t.co/kT4MPSo2JJ #NeerajChopra pic.twitter.com/bueWGFrP4L

— News18 (@CNNnews18) October 12, 2022