रोनाल्डो ने कोका कोला की जगह पानी पीने की दी सलाह, कंपनी को लगा 29000 करोड़ रुपये का चूना

नई दिल्ली. पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने बेबाक व आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. 35 वर्षीय रोनाल्डो यूरो कप 2020 में भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. यूरो कप के पहले मैच में पुर्तगाल ने हंगरी को 3-0 से मात दी और कप्तान रोनाल्डो ने आखिरी क्षणों में दो गोल दागा. इसके साथ ही रोनाल्डो यूरो कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हो गए हैं. उनके नाम अब यूरो कप में 11 गोल है और उन्होंने फ्रांस से पूर्व स्टार खिलाड़ी माइकल प्लातिनी (9 गोल) को पीछे छोड़ा. हालांकि इस मैच से पहले रोनाल्डो एक अन्य वजह से चर्चा में आ गए. मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने कुछ ऐसा किया जिससे उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.



मैच से पहले प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में जैसे ही रोनाल्‍डो आए, उन्‍होंने देखा कि टेबल पर उनके सामने कोका कोला की बोतल रखी हुई है. इसके बाद इस स्‍टार फुटबॉलर ने खुद ही बोतल को हटा दिया और इसके बाद पानी की बोतल को उठाया और फैंस से कोका कोला की बजाय पानी पीने की अपील की. रोनाल्डो की इस अपील के बाद कोका कोला बनाने वाली कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा. यह कंपनी यूरो कप की प्रायोजक भी है. 'द डेली स्टार' के मुताबिक रोनाल्डो की अपील के बाद कोका कोला बनाने वाली कंपनी के शेयर 1.6 फीसदी तक गिर गए. कंपनी का मार्केट कैप 242 अरब डॉलर से घटकर 238 अरब डॉलर पर आ गया. यानि कंपनी को एक दिन में 4 अरब डॉलर (करीब 29,300 करोड़ रुपये) नुकसान उठाना पड़ा.



👀 @Cristiano moving the sugary/unhealthy drinks and instead telling people to drink water… #Euro2020 pic.twitter.com/gcfssmmJ0r