Commonwealth Games: हॉकी, क्रिकेट से लेकर मेडल मैच तक... जानिए- 3 अगस्त का भारत का पूरा शेड्यूल

हाइलाइट्स महिला शॉट पुट में मनप्रीत कौर गोल्ड के लिए चुनौती पेश करेंगी क्रिकेट और हॉकी में भारतीय महिला टीमों की SF में पहुंचने की कोशिश निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन पदक की तरफ बढ़ाएंगी कदम

नई दिल्ली. इंग्लैंड के बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games-2022) में आज यानी बुधवार 3 अगस्त को भारत के पास मेडल जीतने के काफी मौके रहेंगे. मंगलवार को इवेंट्स के 5वें दिन इतिहास रचा गया, जब भारतीय महिला टीम ने लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल जीता. वहीं, टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पर हाथ साफ कर दिया. अब भारत की नजरें बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में पदक पर लगी होंगी.

बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन विश्व चैंपियन निकहत जरीन और ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन बर्मिंघम में पदक की तरफ कदम बढ़ाएंगी. वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बारबाडोस से भिड़ेगी. निकहत जरीन महिलाओं के लाइट फ्लाइवेट के क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ आयरलैंड की निकोला क्लाइड से भिड़ेंगी. वहीं, लवलीना बोरगोहेन का सामना महिलाओं के लाइट मिडिलवेट में रोजी एकल्स से होगा. 5 भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे और अगले दौर में जगह बनाते ही कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लेंगे.

स्क्वाश के अनुभवी सौरव घोषाल के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है क्योंकि वह जोएल माकिन के खिलाफ पुरुष एकल में ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे. अगर वह जीत जाते हैं तो राष्ट्रमंडल खेलों में सौरव घोषाल का यह पहला सिंगल्स मेडल होगा. एथलेटिक्स में मनप्रीत कौर महिलाओं के शॉटपुट में स्वर्ण के लिए कोशिश करेंगी जबकि तेजस्विन शंकर पुरुषों की ऊंची कूद में भी यही प्रयास करेंगे. महिला हॉकी टीम कनाडा पर जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना सकती है जबकि महिला क्रिकेट टीम भी बारबाडोस के खिलाफ अंतिम-4 में जगह बनाने की कोशिश करेगी. जानिए, 3 अगस्त का भारत का पूरा शेड्यूल…

एथलेटिक्स

हाई जंप फाइनल – तेजस्विन शंकर- रात 11:30 बजे

महिला शॉट पुट फाइनल – मनप्रीत कौर- 12:35 AM (गुरुवार)

पैरा एथलेटिक्स

पुरुष डिस्कस थ्रो फाइनल (F42-44/61-64) – अनीश कुमार (पैरा एथलेटिक्स) 1:15 AM (गुरुवार)

पुरुष का डिस्कस थ्रो फाइनल (F42-44/61-64) – देवेंद्र गहलोत 1:15 AM (गुरुवार)

बॉक्सिंग

45 किग्रा ओवर – 48 किग्रा क्वार्टर फाइनल – नीतू गंगास vs निकोल क्लाइड (नॉर्थ आयरलैंड)- 4:45 PM

54 किग्रा से अधिक – 57 किग्रा क्वार्टर फाइनल – हुसामुद्दीन मुहम्मद vs ट्रायगैन मॉर्निंग नडेवेलो (नामीबिया) 5:45 PM

48 किग्रा से अधिक – 50 किग्रा क्वार्टर फाइनल – निकहत जरीन बनाम हेलेन जोन्स (वेल्स) 11:15 PM

64 किग्रा से अधिक – 70 किग्रा क्वार्टर फाइनल – लवलीना बोरगोहेन बनाम रोजी एक्लेस (वेल्स) 12:45 AM (गुरुवार)

75 किग्रा से अधिक – 80 किग्रा क्वार्टर फाइनल – आशीष कुमार बनाम आरोन बोवेन (इंग्लैंड) 2 AM (गुरुवार)

स्विमिंग

पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल (फाइनल) – अद्वैत पेज, कुशाग्र रावत – 12:42 AM (गुरुवार)

महिला क्रिकेट

महिला टी20 – भारत बनाम बारबाडोस 10:30 PM

हॉकी

महिला पूल ए – भारत बनाम कनाडा 3:30 PM

पुरुष पूल बी – भारत बनाम कनाडा 6:30 PM

जूडो

महिला 78 किग्रा+ क्वार्टरफाइनल – तूलिका मान 2:30 PM

पुरुषों का 100+ किग्रा एलिमिनेशन राउंड ऑफ 16 – दीपक देसवाल बनाम एरिक जीन सेबेस्टियन (कैमरून) 2:30 PM

लॉन बॉल्स

पुरुष सिंगल्स (राउंड 1) – मृदुल बोरगोहेन बनाम क्रिस लोके (फॉकलैंड आइलैड्स) – 1:00 PM

महिला पेयर्स सेक्शनल (राउंड 2) – भारत बनाम नीयू- 1:00 PM

पुरुष एकल (राउंड 3) – मृदुल बोरगोहेन बनाम इयान मैकलीन (स्कॉटलैंड) -4:00 PM

महिला जोड़ी अनुभागीय (राउंड 3) – भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका- 4:00 PM

पुरुष फोर्स सेक्शनल प्ले (राउंड 2) – भारत बनाम कुक आइलैंड्स- 7:30 PM

विमेंस ट्रिपल सेक्शनल (राउंड 3) – भारत बनाम नीयू- 7:30 PM

पुरुष टीम फोर्स सेक्शनल (राउंड 3) – भारत बनाम इंग्लैंड- 10:30 PM

स्क्वाश

मिक्स्ड डबल्स, राउंड ऑफ 32 – जोशना/हरिंदर बनाम येहेनी/रविन्दु (श्रीलंका) 3:30 PM

महिला सिंगल्स, प्लेट फाइनल (गैर-पदक इवेंट) – सुनयना कुरुविला 4:00 PM

पुरुष सिंगल्स, ब्रॉन्ज मेडल मैच – सौरव घोषाल बनाम जेम्स विलस्ट्रोप 9:30 PM

वेटलिफ्टिंग

पुरुषों का 109 किग्रा लवप्रीत सिंह – 2:00 PM

6:30 PM – महिला 87+ किग्रा पूर्णिमा पांडे- 6:30 PM

पुरुष 109+ किग्रा गुरदीप सिंह- 11:00 PM

