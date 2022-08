CWG 2022: ट्रिपल जंप में भारत को सोना-चांदी, एल्डोस पॉल और अब्दुल्ला अबूबकर ने रचा इतिहास

नई दिल्ली. भारतीय एथलीटों ने कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games-2022) की ट्रिपल जंप स्पर्धा में रविवार को कमाल दिखाते हुए 2 पदक जीत लिए. ऐसा इन खेलों के इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत ने तिहरी कूद में टॉप-2 मेडल अपने नाम किए. बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें एडिशन में भारत के एल्डोस पॉल (Eldhose Paul) और अब्दुल्ला अबूबकर (Abdullah Aboobacker) ने देश को क्रमश: स्वर्ण और रजत पदक दिलाए. इस स्पर्धा का ब्रॉन्ज भी भारत के नाम आ सकता था लेकिन प्रवीण चित्रावेल मामूली अंतर से बरमुडा के पेरिनचेफ से पीछे रह गए.

एल्डोस पॉल ने 17.03 मीटर की दूरी तय करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया. वहीं, दूसरे नंबर पर अब्दुल्ला रहे जिन्होंने 17.02 मीटर की कूद लगाई. पेरिनचेफ ने 16.92 मीटर जबकि चौथे नंबर पर रहे प्रवीण ने 16.89 मीटर की दूरी तय कर दी.

इसे भी देखें, संदीप कुमार ने पैदल चाल स्पर्धा में जीता मेडल, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों का जलवा

केरल के रहने वाले 25 साल के एल्डोस ने अपने तीसरे प्रयास में 17 मीटर का आंकड़ा पार किया और इसी के दम पर चैंपियन बने. वहीं, अब्दुल्ला ने अपने 5वें प्रयास में यह जादुई आंकड़ा पार करते हुए टॉप-2 में जगह बनाई. भारत के नाम अब 16 गोल्ड मेडल हो गए हैं.

Eldhose Paul moves to Gold Medal position with that huge 17.03m jump in the final of Men’s Triple Jump at the #CommonwealthGames2022 @birminghamcg22 pic.twitter.com/HpjXuZcOmr

— Athletics Federation of India (@afiindia) August 7, 2022