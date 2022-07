CWG 2022 Opening Ceremony: कॉमनवेल्थ गेम्स की शानदार ओपनिंग सेरेमनी, मलाला यूसुफजई भी हुईं शामिल

बर्मिंघम. कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें सीजन का (Commonwealth Games 2022) का रंगारंगा उद्घाटन हुआ. इसमें 72 देश के 6500 से अधिक एथलीट शामिल हो रहे हैं. भारत के भी 200 से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं. ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु (PV Sindhu) और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) को ध्वजवाहक बनाया गया. सिंधु ने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं. 2016 रियो में उन्होंने सिल्वर और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. दूसरी ओर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा चोट के कारण गेम्स से बाहर हो गए हैं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उद्घाटन मुकाबले में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है. गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है.

ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले सांस्कृति कार्यक्रम देखने को मिले. इस दौरान पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था. इस दाैरान नोबल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर एक डाॅक्यमेंट्री भी दिखाई गई. उन्होंने इस दाैरान अपनी बात भी रखी और कहा- बच्चों को उनके सपने पूरा करने का अधिकार है. गेम्स में 29 जुलाई को भारतीय खिलाड़ी 10 से अधिक खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे. क्रिकेट के अलावा महिला हॉकी टीम अपने पहले मुकाबले में घाना के खिलाफ उतरेगी. पिछली बार गोल्ड कोस्ट में हुए गेम्स में महिला टीम मेडल नहीं जीत सकी थी. पिछले दिनों वर्ल्ड कप में भी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. ऐसे में खिलाड़ी यहां अच्छा प्रदर्शन करने को बेताब होंगे.

Heading ▶️ out of the Athletes Village ’cause it’s time for the @birminghamcg22 Opening Ceremony 🙌🚶‍♀️🚶#EkIndiaTeamIndia | #CWG22 | #TeamIndia pic.twitter.com/85XvM9c8iW

— Team India (@WeAreTeamIndia) July 28, 2022