Commonwealth Games- 2022 Live: भारत के खाते में आज भी जुड़ेंगे मेडल, क्रिकेट और हॉकी के भी मुकाबले

Commonwealth Games 2022, Birmingham Day 6 Live Updates: कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें एडिशन का आयोजन बर्मिंघम में हो रहा है. आज यानी 3 अगस्त बुधवार को इवेंट्स का छठा दिन है. भारत ने अभी तक कुल 13 पदक जीत लिए हैं और यह सिलसिला आज भी जारी रहेगा. कई स्पर्धाओं में भारतीय एथलीट उतरेंगे, जिसमें मेडल-मैच भी शामिल हैं. इसके अलावा भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीमें अपने-अपने मुकाबलों में कमाडा का सामना करेगी. वहीं, महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत की भिड़ंत बारबाडोस से होगी.

कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत के सामने कई मेडल जीतने का मौका रहेगा. पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल के फाइनल में अद्वैत पेज और कुशाग्र रावत खेलेंगे. वहीं, पुरुष सिंगल्स, ब्रॉन्ज मेडल मैच में सौरव घोषाल और जेम्स विलस्ट्रोप की भिड़ंत होगी. 3 अगस्त का भारत का पूरा शेड्यूल-

एथलेटिक्स

हाई जंप फाइनल – तेजस्विन शंकर- रात 11:30 बजे

महिला शॉट पुट फाइनल – मनप्रीत कौर- 12:35 AM (गुरुवार)

पैरा एथलेटिक्स

पुरुष डिस्कस थ्रो फाइनल (F42-44/61-64) – अनीश कुमार (पैरा एथलेटिक्स) 1:15 AM (गुरुवार)

पुरुष का डिस्कस थ्रो फाइनल (F42-44/61-64) – देवेंद्र गहलोत 1:15 AM (गुरुवार)

बॉक्सिंग

45 किग्रा ओवर – 48 किग्रा क्वार्टर फाइनल – नीतू गंगास vs निकोल क्लाइड (नॉर्थ आयरलैंड)- 4:45 PM

54 किग्रा से अधिक – 57 किग्रा क्वार्टर फाइनल – हुसामुद्दीन मुहम्मद vs ट्रायगैन मॉर्निंग नडेवेलो (नामीबिया) 5:45 PM

48 किग्रा से अधिक – 50 किग्रा क्वार्टर फाइनल – निकहत जरीन बनाम हेलेन जोन्स (वेल्स) 11:15 PM

64 किग्रा से अधिक – 70 किग्रा क्वार्टर फाइनल – लवलीना बोरगोहेन बनाम रोजी एक्लेस (वेल्स) 12:45 AM (गुरुवार)

75 किग्रा से अधिक – 80 किग्रा क्वार्टर फाइनल – आशीष कुमार बनाम आरोन बोवेन (इंग्लैंड) 2 AM (गुरुवार)

स्विमिंग

पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल (फाइनल) – अद्वैत पेज, कुशाग्र रावत – 12:42 AM (गुरुवार)

महिला क्रिकेट

महिला टी20 – भारत बनाम बारबाडोस 10:30 PM

हॉकी

महिला पूल ए – भारत बनाम कनाडा 3:30 PM

पुरुष पूल बी – भारत बनाम कनाडा 6:30 PM

जूडो

महिला 78 किग्रा+ क्वार्टरफाइनल – तूलिका मान 2:30 PM

पुरुषों का 100+ किग्रा एलिमिनेशन राउंड ऑफ 16 – दीपक देसवाल बनाम एरिक जीन सेबेस्टियन (कैमरून) 2:30 PM

लॉन बॉल्स

पुरुष सिंगल्स (राउंड 1) – मृदुल बोरगोहेन बनाम क्रिस लोके (फॉकलैंड आइलैड्स) – 1:00 PM

महिला पेयर्स सेक्शनल (राउंड 2) – भारत बनाम नीयू- 1:00 PM

पुरुष सिंगल्स (राउंड 3) – मृदुल बोरगोहेन बनाम इयान मैकलीन (स्कॉटलैंड) -4:00 PM

महिला जोड़ी अनुभागीय (राउंड 3) – भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका- 4:00 PM

पुरुष फोर्स सेक्शनल प्ले (राउंड 2) – भारत बनाम कुक आइलैंड्स- 7:30 PM

विमेंस ट्रिपल सेक्शनल (राउंड 3) – भारत बनाम नीयू- 7:30 PM

पुरुष टीम फोर्स सेक्शनल (राउंड 3) – भारत बनाम इंग्लैंड- 10:30 PM

स्क्वाश

मिक्स्ड डबल्स, राउंड ऑफ 32 – जोशना/हरिंदर बनाम येहेनी/रविन्दु (श्रीलंका) 3:30 PM

महिला सिंगल्स, प्लेट फाइनल (गैर-पदक इवेंट) – सुनयना कुरुविला 4:00 PM

पुरुष सिंगल्स, ब्रॉन्ज मेडल मैच – सौरव घोषाल बनाम जेम्स विलस्ट्रोप 9:30 PM

वेटलिफ्टिंग

पुरुषों का 109 किग्रा लवप्रीत सिंह – 2:00 PM

6:30 PM – महिला 87+ किग्रा पूर्णिमा पांडे- 6:30 PM

पुरुष 109+ किग्रा गुरदीप सिंह- 11:00 PM