CONCACAF नेशंस लीग चैंपियनशिप: मेक्सिको को हराकर अमेरिका ने जीता खिताब

डेनवर. क्रिस्टियन पुलिसिच के पेनल्टी पर दागे गोल की बदौलत अमेरिका ने पहली कोनकाकाफ नेशंस लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मैक्सिको को 3-2 से हराकर खिताब जीता. गोलकीपर ईथन होरवाथ ने पुलिसिच के गोल के बाद 124वें मिनट में आंद्रेस गुआडेडो की पेनल्टी किक रोककर अमेरिका की खिताबी जीत सुनिश्चित की.



पुलिसिच का दो हफ्ते में यह दूसरा खिताब है. उन्होंने 29 मई को चेल्सी के साथ चैंपियन्स लीग खिताब भी जीता था. पुलिसिच ने 114वें मिनट में पेनल्टी किक पर गोल दागा। उनके अलावा जियोवानी रेना (27वें मिनट) और वेस्टन मैकीनी (82वें मिनट) ने भी अमेरिका की ओर से गोल किए.



What glory looks like in one picture... #TheDreamIsNow pic.twitter.com/QpcIAJGAtq