15 रन पर All Out हुई यह टीम, फैंस को आई RCB की याद, सोशल मीडिया पर कुछ यूं दे रहे रिएक्शन

नई दिल्ली: बिग बैश लीग (Big Bash League) ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है. शुक्रवार (16 दिसंबर) को एडिलेड स्ट्राइकर्स का सामना सिडनी थंडर्स के साथ हुआ. इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ कि किसी भी फैन ने यह कल्पना नहीं की होगी. दरअसल, सिडनी थंडर्स (Sydney Thunders) की टीम इस मुकाबले में 15 रन पर ही ऑल आउट हो गई. इसके बाद भारतीय फैंस ने आईपीएल की मशहूर टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ट्रोल करना शुरू कर दिया. जानिए आखिर क्यों?

दरअसल, साल 2017 में इंडियन प्रीमियर लीग का 27वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जा रहा था. कोलकाता की टीम ने आरसीबी की टीम के सामने 132 रनों का लक्ष्य रखा था. चेज करने उतरी आरसीबी की टीम मात्र 49 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी. उस मुकाबले में विराट कोहली मात्र 0 पर आउट हो गए थे. अब ऐसा ही कुछ बिग बैश लीग में हुआ. जब सिडनी थंडर 15 रनों पर ऑल आउट हो गई. इसी को जोड़कर फैंस आरसीबी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

ये रहे फैंस के रिएक्शंस:

एक फैन ने लिखा कि आरसीबी के फैंस आज से चैन से सो सकेंगे.

दूसरे फैन ने लिखा, ‘सिडनी थंडर ने आरसीबी के सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया’.



अन्य कई फैंस ने दिए रिएक्शंस

