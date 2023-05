एक ओवर में 46 रन, छक्के-चौकों की हुई बरसात और..... बॉलर के उड़ गए होश, VIDEO हो रहा वायरल

नई दिल्ली. एक तरफ आईपीएल का खुमार छाया हुआ है. टूर्नामेंट में जमकर चौकों-छक्कों की बरसात हो रही है. वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक टी20 मैच का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ओवर में 46 रन पड़ गए हैं. बुधवार, 3 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया है कि एक ओवर के अंदर 46 रन बनाए गए हैं. हालांकि, यह वीडियो कब का है और कितना सही है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. इस टूर्नामेंट का नाम केसीसी फ्रेंडी मोबाइल टी20 चैंपियनंस ट्रॉफी 2023 बताया जा रहा है. एक ओवर में 46 रन देने वाले का नाम हरमन है, जैसा कि क्लिप में दिखाई दे रहा है.

फैनकोड नाम के ट्विटर हैंडल से यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडयो में आप देख सकते हैं कि हरमन नाम का बॉलर ओवर की शुरुआत नो बॉल से करता है, जो छक्के के लिए जाती है. इसके बाद हरमन की अगली गेंद को बैटर छू तो नहीं पाता, लेकिन यह गेंद विकेटकीपर के हाथ में नहीं आती है. यह गेंद सीधे बाउंड्री पर चली गई. यहां टेली सीसी को चार रन मिलते है. इसके बाद अगली पांच गेंदों पर बैक टू बैक छक्के पड़ते हैं. इनमें एक और डिलीवरी को अंपायर नो बॉल करार देता है. ओवर की अंतिम गेंद चौके के लिए जाती है और इस तरह एक ओवर में 46 रन बन जाते हैं.

ऐसा लगता है कि हरमन टैली एफसी के लिए खेल रहे हैं और मैच में अपने पहले ओवर में 22 रन दे चुके हैं. वासुदेव डालटा नाम के बैटर ने उनके ओवर में लगातार 5 छक्के जड़े.अपने दूसरे ओवर के अंत तक हरमन 64 रन दे चुके थे और उनके नाम कोई विकेट नहीं था. हालांकि, यह मैच कितना सही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक ओवर में 46 रन देने का मामला दुर्लभ ही है. इस ओवर का गणित कुछ इस तरह रहा- पहली गेंद नो बॉल के साथ छक्का, फिर गेंद चौके के लिए गई, फिर बैक टू बैक 5 छक्के. इनमें से भी एक नो बॉल. इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद चौके के लिए गई और ओवर में कुल 46 रन बन गए.

Getting 46 runs in an over is not possible right? Right? Wrong! Watch this absolute bonkers over now.

