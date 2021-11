IND vs NZ: भारत के 6 दिग्गज बाहर, फिर भी वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ हम ही दावेदार, ये है टीम इंडिया की ताकत

IND vs NZ: हनुमा विहारी को नहीं चुनना गलत कदम, पूर्व क्रिकेटरों ने उठाए सवाल

IND vs NZ Test Series 2021:पहले टेस्‍ट मैच की Live Streaming कहां देखें

नई दिल्ली. क्लासिक क्रिकेट देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. टी20 फॉर्मेट या कहें कि धूमधड़ाके वाले खेल पर ब्रेक लग गया है. अब क्रिकेट के क्लासिक फॉर्मेट की बारी है, जहां हर क्रिकेटर का टेस्ट होता है. शायद इसीलिए इस फॉर्मेट को टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 25 नवंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है. भारत (Team India) ने इस मैच में अपने उन 6 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया है, जो उसकी टेस्ट और वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं. भारतीय क्रिकेट की ताकत देखिए कि आधी से ज्यादा टीम को रेस्ट देने के बावजूद वह उस टीम (New Zealand) के खिलाफ जीत के दावेदार हैं, जिसने कुछ महीने पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है.

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand 2021) के बीच गुरुवार से कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय टीम (Team India) की कप्तानी अजिंक्य रहाणे करेंगे. उप कप्तान चेतेश्वर पुजारा को बनाया गया है. कोच राहुल द्रविड़ की अगुआई में उतरने वाली इस टीम में नंबर-4 पर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) या सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के रूप में नया बल्लेबाज दिख सकता है. नए बल्लेबाज के डेब्यू करने के पीछे मुख्य वजह टीम इंडिया की सोच है, जिसने अपने छह प्रमुख क्रिकेटरों को रेस्ट दे दिया है. इसके अलावा हनुमा विहारी को भारत ए टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका भेज दिया है.

क्रिकेटप्रेमी जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में विराट कोहली (Virat Kohli) नहीं उतरेंगे. उन्हें एक मैच का रेस्ट दिया गया है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) तो पूरी टेस्ट सीरीज में आराम करते नजर आएंगे. केएल राहुल (KL Rahul) चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं. विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को भी रेस्ट दिया गया है.

बदले हालात में भारत की प्लेइंग XI यह हो सकती है. संभावित प्लेइंग XI: मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), ऋद्धिमान साहा, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जयंत यादव/अक्षर पटेल/मोहम्मद सिराज, इशांत शर्मा, उमेश यादव.

