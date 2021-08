2 घरेलू मैच खेलने वाले गेंदबाज को एक बाउंसर ने दिलाई नेशनल टीम में जगह

नई दिल्ली. क्रिकेट ऐसा खेल है, जिसमें कई बार एक पारी, 1 गेंद या मैदान पर एक पल की प्रतिभा किसी खिलाड़ी को रातों-रात सुर्खियों में ला देती है. ऐसा ही कुछ गुलशन झा (Gulshan Jha) के साथ हुआ है. उन्हें सितंबर में अमेरिका और ओमान के खिलाफ होने वाली ट्राई सीरीज के लिए नेपाल टीम (Nepal Cricket Team) में जगह मिली है. यह ट्राई सीरीज ओमान में 14 से 20 सितंबर तक खेली जाएगी. दिलचस्प बात यह है कि गुलशन ने अब तक सिर्फ 2 ही घरेलू मैच खेले हैं. फिर भी वो सेलेक्टर्स को प्रभावित करने में सफल रहे और उन्हें टीम में मौका मिल गया.

गुलशन घरेलू क्रिकेट में नेपाल पुलिस की टीम की ओर से खेलते हैं. इस साल हुए काठमांडू मेयर्स कप (Kathmandu Mayors Cup) में वो 2 मैच खेले थे. आर्म्ड पुलिस फोर्स क्लब के खिलाफ एक मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी. इस मुकाबले में गुलशन की रफ्तार ने विपक्षी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था. उन्होंने 7 ओवर में 36 रन देकर कुल 4 विकेट झटके थे और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

गुलशन की बाउंसर का वीडियो वायरल हो रहा

इसी टूर्नामेंट में गुलशन ने काठमांडू मेयर इलेवन के बल्लेबाज खड़क बोहोरा को तेज रफ्तार बाउंसर फेंकी थी, जो उनके हेलमेट के पास से गोली की रफ्तार से निकली. इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि गुलशन की बाउंसर की रफ्तार कितनी ज्यादा थी.

