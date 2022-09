VIDEO: मार्श कप में दिखा अनोखा शॉट, उल्टे बल्ले से बैटर ने जड़ दिया चौका

नई दिल्ली. क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या करोड़ों में है. लोग इस खेल को बड़े चाव से देखते हैं. खासकर जब से टी20 प्रारूप का आगाज हुआ है तब से इस खेल का और तेजी से विकास हुआ है. टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों की आक्रामकता फैंस को खूब भाती है. बल्लेबाज भी क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में इन दिनों तेजी से रन बटोरने के लिए नए-नए शॉट ईजाद कर रह हैं.

बीते बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई घरेलू क्रिकेट में कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब शॉट देखने को मिला. दरअसल इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में घरेलू लिस्ट ए टूर्नामेंट मार्श कप (Marsh Cup) जारी है. यहां साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज जेक लेहमन (Jake Lehmann) ने ऑफ स्पिनर जारोड फ्रीमैन के खिलाफ बाउंड्री लगाने के लिए बल्ले के पिछले हिस्सा का इस्तेमाल करते हुए शानदार चौका लगाया.

We’re going to need a name for this shot!

Jake Lehmann goes over the keeper with the BACK of his bat! #MarshCup pic.twitter.com/SP8Lqs5R0N

