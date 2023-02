VIDEO: वेंकटेश प्रसाद ने एक-एक कर खोल दिए धागे, आकाश को नहीं मिल रही ढाल, अब ट्रोल आर्मी दिखा रही आईना

नई दिल्ली. भारत ने ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत शानदार की है. लेकिन टीम सेलेक्शन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. सलामी बैटर केएल राहुल (KL Rahul) के खिलाफ चल रही हवा बंद होने का नाम नहीं ले रही है. कोई करुण नायर को लेकर आईना दिखा रहा है तो कोई शुभमन गिल (Shubhman Gill) की फॉर्म बता रहा है. इतना ही नहीं, ये तूफान इतना बढ़ गया कि भारत के दो पूर्व दिग्गज आपस में भिड़ चुके हैं.

वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा के बीच बहसबाजी जगजाहिर हो चुकी है. मामला ये था कि वेंकटेश ने केएल राहुल के फ्लॉप शो के बाद बेंच गर्म कर रहे खिलाड़ियों के आंकड़े गिनाना शुरू कर दिया था. साथ ही खरे शब्दों में सेलेक्शन की आलोचना की थी. लेकिन उनकी ये हरकत आकाश चोपड़ा को रास नहीं आई. फिर आकाश चोपड़ा ने इस बात का विरोध किया या कह सकते हैं राहुल का समर्थन किया. जिसके बाद वेंकटेश भी बहस में पीछे नहीं रहे. लेकिन फैंस को मजा तब आया जब वेंकटेश ने आकाश को उनके पुराने ट्वीट से आईना दिखाना शुरू कर दिया.

रोहित शर्मा के खिलाफ थे आकाश

वेंकटेश प्रसाद ने उनके 12 साल पुराने ट्वीट को लोगों के सामने रखा. जिसमें वह रोहित शर्मा की फॉर्म पर सवाल खड़े कर रहे थे. इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश चोपड़ा का एक वीडियो भी लोगों को दिखाया. जिसमें आकाश ने रोहित शर्मा की तुलना एक प्लंबर से कर दी थी. वेंकटेश प्रसाद का मानना है कि जब रोहित महज 24 साल के थे. उस समय आकाश ने उनकी आलोचना की थी. वहीं, राहुल की उम्र अभी 30 से अधिक हो गई है. प्रसाद के शेयर करने के बाद आकाश ने अपने ट्विटर से यह वीडियो डिलीट कर दिया था. लेकिन वह तेजी से वायरल हो रहा है.

@venkateshprasad : Venky sir, you need to see this video of your old friend! 😂#KLRahul #BGT2023 #VenkateshPrasad #AakashChopra_KL_का_दल्ला #AakashChopra #AUSvsIND #rohitsharma

— The One (@kashyapankitraj) February 21, 2023