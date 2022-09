VIDEO: एरॉन फिंच आखिरी ODI मुकाबले में 5 रन पर बोल्ड, जानिए कैसा रहा उनका वनडे करियर

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के वनडे कप्तान और सलामी बल्लेबाज एरॉन फिंच अपने आखिरी वनडे में कुछ खास नहीं कर सके. न्यूजीलैंड के खिलाफ केर्न्स में खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में फिंच 5 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने बोल्ड मारा. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. साउदी और ट्रेंट बोल्ड की जोड़ी ने इसे साबित किया.

भले ही फिंच आखिरी वनडे मुकाबले को यादगार नहीं बना सके लेकिन कंगारू टीम के पास अब भी अपने कप्तान को शानदार विदाई देने का मौका है. ऑस्ट्रेलिया पहले दोनों मैच जीतकर न्यूजीलैंड से सीरीज जीत चुका है और वह क्लीन स्वीप कर फिंच को यादगार विदाई देना चाहेगा. वनडे से संन्यास के बावजूद एरॉन फिंच T20 में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने रहेंगे. टीम उनकी अगुवाई में ही अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेगी. हालांकि, टी20 इंटरनेशनल में ही विश्व कप के बाद संन्याल लेने का संकेत दे चुके हैं.

Aaron Finch ends his ODI career with 5,406 runs with 17 centuries. One of the best opener for Australia in this format.

Thank you for all your services, Finchy!pic.twitter.com/rwX67lKmhj

