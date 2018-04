RepostBy @club.virushka: "•video• The way little ABD said "eh sala cup namde"... 😍😍😍 How cute!! Awww @abdevilliers17 @danielledevilliers @king.of.cricket By @club.virushka [#viratkohli #viratians #ehsalacupnamdhe #royalchallengersbangalore #playbold #rcb #anushkasharma #samaina #yehundinokibaathai #abdevilliers #familytime #love #littlebaby ] Repost with credit"

A post shared by Sara (@virushka_folyf) on Apr 26, 2018 at 6:47am PDT