एबी डिविलियर्स संन्यास के बाद बोले-मैं आधा भारतीय हो गया हूं, इस पर मुझे गर्व है, देखें VIDEO

नई दिल्ली. आधुनिक क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने खेल के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया. इसके साथ ही 37 वर्ष के डिविलियर्स का आईपीएल (IPL) टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) से नाता भी टूट गया. डिविलियर्स ने 2011 में आरसीबी के साथ खेलना शुरू किया और 11 सत्र खेले हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली टीम के लिये उन्होंने 156 मैच खेलकर 4491 रन बनाये. कोहली के बाद वह आरसीबी के लिये सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘आरसीबी के लिये मैने लंबे समय तक खेला. 11 वर्ष यूं ही बीत गए और अब टीम को छोड़ना खट्टा मीठा अनुभव लग रहा है. इस फैसले तक पहुंचने में लंबा समय लगा लेकिन मैने अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिये काफी सोच समझकर यह फैसला लिया. मैं आरसीबी प्रबंधन, अपने दोस्त विराट कोहली, साथी खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ, प्रशंसकों को धन्यवाद देना चाहता हूं. आरसीबी हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी और हम हमेशा इस टीम की हौसलाअफजाई करते रहेंगे.’’

एबी डिविलियर्स ने आगे कहा, ”मैं जीवन भर के लिए आरसीबियन बनने जा रहा हूं. आरसीबी के सेट-अप में हर एक व्यक्ति मेरे लिए परिवार बन गया है. लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आरसीबी में एक-दूसरे के लिए जो भावना और प्यार है, वह हमेशा बना रहेगा. मैं अब आधा भारतीय हो गया हूं और मुझे इस पर गर्व है.”

“I’m going to be an RCBian for life. Every single person in the RCB set-up has become family to me. People come & go, but the spirit & the love we have for each other at RCB will always remain. I’ve become half Indian now & I’m proud of that.” – @ABdeVilliers17 #ThankYouAB pic.twitter.com/5b6RUYfjDY

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 19, 2021