IPL Auction: अभिनव मनोहर सदरंगनी हैं कौन, जिन पर गुजरात टाइटंस ने खर्च कर दिए 2.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपये

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन से पहले मेगा ऑक्शन (IPL 2022 Mega Auction) में एक अनकैप्ड खिलाड़ी अभिनव मनोहर सदरंगनी (Abhinav Manohar Sadrangani) ने टीम मालिकों को काफी प्रभावित किया. यही कारण है कि इन अनजान से क्रिकेटर पर नई टीम गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने 2.6 करोड़ रुपये खर्च कर दिए. खास बात है उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपये था लेकिन बोली लगते-लगते यह 13 गुना तक जा पहुंचा और अंत में गुजरात फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम में शामिल कर लिया.

अभिनव मनोहर का नाम बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा लेकिन आईपीएल के मेगा ऑक्शन के पहले दिन शनिवार को उन्हें लेकर फ्रेंचाइजी भिड़ती नजर आईं. दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इस युवा खिलाड़ी को शामिल करने की होड़ दिखी लेकिन अंत में बाजी गुजरात टाइटंस ने मार ली. कई लोगों को इसे देखकर हैरानी हुई कि एक अनकैप्ड खिलाड़ी के पीछे फ्रेंचाइजी इतनी बेताबी से खर्चा क्यों कर रही हैं. जानते हैं इस खिलाड़ी के बारे में कि कैसे अभिनव ने घरेलू क्रिकेट में बल्लेबाजी से अपनी पहचान बनाई.

इसे भी देखें, IPL Auction 2022: ये तो सरोजिनी नगर मार्केट के भाव बिक गया, पूर्व क्रिकेटर ने कुछ यूं लिए मजे

27 साल के अभिनव घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते है. वह मध्यक्रम में खेलते हैं और यही वजह थी कि गुजरात ने उन्हें जोड़ने में दिलचस्पी दिखाई. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ अभिनव ने 37 गेंदों की अपनी पारी में 46 रन बनाए थे जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. वह कर्नाटक प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं और पहली बार आईपीएल का हिस्सा बने.

☕ Good morning from Abhinav Manohar, Bengaluru boy, dashing right-hand batter and our newest signee ☀️#GujaratTitans #IPL2022 pic.twitter.com/z5RNGzu4vx

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) February 13, 2022