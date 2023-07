नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें जब भी आमने-सामने होती हैं तो रोमांच की सारें हदें पार हो जाती हैं. पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के बीच हुई टक्कर भला कौन भूल सकता है. उस मुकाबले को शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूलेगा. विराट कोहली ने अकेले दम पर भारत को वो मुकाबला जिताएगा. उस मैच में कोहली ने 53 गेंद में नाबाद 82 रन ठोककर भारत को जीत दिलाई थी. अब वविराट कोहली की इसी पारी से इंडिया-ए के खिलाड़ी प्रेरणा लेकर पाकिस्तान-ए के खिलाफ इमर्जिंग एशिया कप में उतरेंगे. बुधवार को दोनों टीमें कोलंबो में आमने-सामने होंगी.

भारत-पाकिस्तान की टक्कर किसी भी टूर्नामेंट हो तो सबकी नजरें उसी मुकाबले पर होती हैं. फिर चाहें सीनियर टीम एक-दूसरे का सामना करे या ए टीम के बीच ही क्यों न भिड़ंत हो. इमर्जिंग एशिया कप के मैच से पहले टीम के मुख्य बल्लेबाजों में शुमार अभिषेक शर्मा ने विराट की उस पारी को याद किया. स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें अभिषेक ने ये विराट की पारी को लेकर अपनी दिल की बात कही.

.@IamAbhiSharma4, @sais_1509 & others talk about @imVkohli‘s historic innings in the #T20WC2022. Supernatural & awe-inspiring, they hope to emulate his energy!#Cricket #EmergingAsiaCupOnStar pic.twitter.com/6Pha7CEQWs

— Star Sports (@StarSportsIndia) July 18, 2023