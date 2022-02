IPL Mega Auction 2022: आखिर क्यों टी20 के बेस्ट गेम चेंजर को नहीं मिला खरीदार, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने उठाए सवाल

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) में कई खिलाड़ियों पर करोड़ों की बौछार हुई, तो कइयों से किस्मत रुठी रही. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने हमवतन अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद (Adil Rashid) के अनसॉल्ड रहन पर हैरानी जताई है. दो दिवसीय नीलामी के पहले दिन राशिद को खरीदने में किसी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. राशिद ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था. इस इंग्लिश स्पिनर ने पिछले साल पंजाब किंग्स की ओर से आईपीएल में डेब्यू किया था, लेकिन फ्रेंचाइजी ने मेगा ऑक्शन से पहले रीटेन नहीं किया.

माइकल वॉन ने अपने ऑफिशिल ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘ समझ नहीं आया कि आदिल राशिद पर बड़ी बोली क्यों नहीं लगी!!! इंग्लैंड के एक सर्वश्रेष्ठ T20 गेम चेंजर को अब तक नहीं लिया गया हैं.’ 33 साल के आदिल राशिद आईपीएल के 14वें एडिशन में सिर्फ एक बार पंजाब किंग्स के प्लेइंग इलेवन में जगह बना पाए थे. पंजाब की टीम प्लेऑफ में पहुंचने में असफल रही थी. टीम 14 मैचों से 12 अंक लेकर 8 टीमों की तालिका में छठे स्थान पर रही थी.

