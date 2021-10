AFG vs SCO T20 World Cup: राष्ट्रगान के दौरान कप्तान की आंखों से निकले आंसू, देखें VIDEO

नई दिल्ली. अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप 2021 (T20 World cup 2021) में अपने अभियान की धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की. सुपर-12 राउंड में अपने ओपनिंग मैच में अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड (AFG vs SCO T20 World Cup 2021) को 130 रन से शिकस्त दी. यह रनों के लिहाज से टी20 में उसकी सबसे बड़ी जीत है. अफगानिस्तान के लिए यह मैच काफी अहम था. क्योंकि देश में तालिबान (Taliban Rule in Afghanistan) का राज कायम होने के बाद ही अफगानिस्तान क्रिकेट के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे थे.

उसके टी20 विश्व कप में भी हिस्सा लेने पर आशंका मंडरा रही थी. लेकिन अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम तालिबान के आगे नहीं झुकी और देश के झंडे तले ही टी20 विश्व कप में खेलने उतरी. ऐसे में मैच शुरू होने से पहले टीम के खिलाड़ी और फैंस भी भावुक हो गए. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच शुरू होने से ठीक पहले अफगानिस्तान का राष्ट्रीयगान बजाया गया. इस दौरान स्टेडियम में बैठे समर्थक और टीम के कप्तान मोहम्मद नबी भावुक (Mohammad Nabi) हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए. अफगानिस्तान की जनता के लिए भी यह काफी भावुक पल था क्योंकि देश में इस समय तालिबान का कब्जा है. ऐसे में अपनी टीम को विश्व कप में खेलते देखना और राष्ट्रगान के साथ वैश्विक मंच पर अफगानिस्तान के खूबसूरत झंडे को लहराते देखना उनके लिए भी गर्व का पल था.

हमारी कोशिश अफगान नागरिकों के चेहरे पर खुशी लाना: नबी

स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नबी ने यह कहा था कि हर कोई जानता है कि अफगानिस्तान में पिछले कुछ महीनों से बहुत कुछ हो रहा है. लेकिन क्रिकेट के दृष्टिकोण से, हर कोई इस विश्व कप के लिए तैयार है और हमने अच्छी तैयारी की है. प्रशंसक वास्तव में इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि अफगानिस्तान में इकलौता खुशी का जरिया फिलहाल क्रिकेट ही है. अगर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जीतते हैं तो क्रिकेट फैंस खुश होंगे.

सालेह ने भी अफगानिस्तान टीम की तारीफ की

इधर, अफगानिस्तान के पूर्व उप-राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह (Amrullah Saleh) ने भी अफगानिस्तान के कप्तान नबी के भावुक होने से जुड़े ट्वीट को रीट्वीट किया. सालेह ने लिखा, “मैं हमारे क्रिकेट हीरोज के साहस और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति उनके समर्पण को सलाम करता हूं. उन्होंने राष्ट्रगान गान गाया और पाकिस्तान समर्थित तालिबान अत्याचार के खिलाफ अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया.”

I salute the courage of our cricket heroes & their dediction to our national values.They sang the national anthem & hoisted our national flag in a very clear act of definace to Pak backed Taliban terror tyrany. Talib regime has no voice of its own & has a PM with no CV and voice https://t.co/gN5MhWS4Hu

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) October 25, 2021