VIDEO: अफगान फैंस ने हार के बाद पाकिस्तानियों से की मारपीट, शोएब अख्तर ने वीडियो शेयर कर जताया दुख

नई दिल्ली. अफगानिस्तान और पाकिस्तान (Afghanistan vs Pakistan) के बीच एशिया कप के सुपर-4 में सांस रोक देने वाला मुकाबला हुआ. पाकिस्तान ने इस मुकाबले को आखिरी ओवर में दो छक्के लगाकर जीता. इस जीत से पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया. वहीं, अफगानिस्तान जीत के करीब पहुंचकर भी खिताबी रेस से बाहर हो गया. दावा किया जा रहा है कि अफगान प्रशंसकों ने हार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटप्रेमियों से मारपीट की और स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की. पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बुधवार को खेले गए एशिया कप (Asia Cup 2022) के अहम मुकाबले में 1 विकेट से हराया. पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी. उसने पहले शानदार गेंदबाजी करके अफगानिस्तान को 129/6 के स्कोर पर रोका. फिर 19.2 ओवर में 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. तेज गेंदबाज नसीम शाह ने 20वें ओवर की पहली दो गेंद पर छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

Afghan players put right back into their place by 19 year old kid Naseem Shah. Unforgettable match against people we have loved & supported always. Lekin bat tamizi aur arrogance nay un no foran neecha dikhaya.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस मैच के करीब एक घंटे बाद शोएब अख्तर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘देखिए अफगान प्रशंसक क्या कर रहे हैं.’

This is what Afghan fans are doing.

This is what they’ve done in the past multiple times.This is a game and its supposed to be played and taken in the right spirit.@ShafiqStanikzai your crowd & your players both need to learn a few things if you guys want to grow in the sport. pic.twitter.com/rg57D0c7t8

