चेतन शर्मा के बाद क्या अब BCCI का अगला निशाना रोहित शर्मा? पंड्या बन सकते हैं अगले टी20 कप्तान

नई दिल्ली. एशिया कप में टीम इंडिया की खराब परफार्मेंस, इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के सेमीफाइनल में मिली करारी हार और लगातार अलग-अलग टीम का चुना जाना. ये कुछ ऐसे कारण थे, जिसकी वजह से बीसीसीआई को कड़ा कदम उठाना पड़ा. बीसीसीआई ने एक झटके में चेतन शर्मा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय सीनियर सेलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया. अब माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) का अगला अगला निशाना रोहित शर्मा (Rohit Sharma) हो सकते हैं. उन्हें पद से हटाकर हार्दिक पंड्या को फुल टाइम कप्तान बनाया जा सकता है.

खबरों के मुताबिक, पहले सौरव गांगुली का बीसीसीआई से जाना और अब सीनियर सेलेक्शन कमेटी को बर्खास्त करना. मतलब साफ है कि बीसीसीआई 2023 ने नई शुरुआत करना चाहती है. इसलिए चयनसमिति के लिए आवेदन मांगे गए हैं और वह भी नवंबर के आखिर तक इसकी अंतिम डेट है. साथ ही आने वाले सदस्यों के लिए लक्ष्य तय कर दिए गए हैं. टीम इंडिया की नई चयनसमिति का सबसे पहला काम अलग फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान चुनना होगा.

चेतन के कार्यकाल में मिली टीम इंडिया को करारी हार

चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के कार्यकाल के दौरान भारत टी20 वर्ल्ड कप के 2021 के नॉक-आउट स्टेज तक पहुंचने में विफल रहा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल न्यूजीलैंड से हार गया था. जिसके बाद बीसीसीआई ने इस समिति को बर्खास्त करने का पूरा मन बना लिया था. टी20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले तक जसप्रीत बुमराह की चोट को छिपाए रखना और ऐन मौके पर टी20 वर्ल्ड कप से बुमराह का बाहर जाना. इन सभी निर्णयों से बीसीसीआई और चयन समिति की किरकिरी हुई थी.

Sourav Ganguly Sacked ✅

Chetan Sharma Sacked ✅

Rohit Sharma Sacked. ✅

Karma is Bitch Fr

Whoever Prayed For My Man’s Downfall, Kaha gyi tumhaari prayer #ViratKohli #BCCI pic.twitter.com/tRa050CKdW

— ` (@let_live__) November 18, 2022